Газон стадиона Ростов-арена не пострадал после концерта рэпера Басты и будет готов уже к следующему туру ЧР

Газон стадиона Ростов-арена не пострадал после концерта рэпера Басты и будет готов уже к следующему туру чемпионата России.

Вокруг выступления Басты в Ростове разгорелся настоящий скандал. Компания, которая управляет стадионом, построенном к чемпионату мира по футболу, без согласования с клубом назначила выступление ростовского исполнителя. В ответ Ростов поставил ультиматум, потребовав отменить концерт. В противном случае боссы клуба угрожали перевести команду на старый Олимп-2, где едва могли поместиться обладатели абонементов, не говоря уже об обыкновенных болельщиках. Мнения заинтересованных сторон разделились. Баста утверждал, что у него есть специальное оборудование, чтобы не повредить траву. В клубе приводили пример убитых после концертов газонов. В итоге поле накрыли специальной пленкой, которая выдерживает нагрузку в три тонны. Тем не менее, в соцсетях появились фотографии травяного покрытия с проплешинами, но в клубе сказали, что это искусственный ковер, уложенный по краю поля, и все уже исправлено.

Следующий домашний матч Ростова пройдет 6 октября. Команда сыграет против Оренбурга