В Москве осудили уроженца Узбекестана, обвиняемого в подготовке теракта в воинской части

При этом изначально сообщалось, что его задержали по подозрениям в другом преступлении.

Муродбека Кодирова задержали в 2017 году за подготовку теракта во время празднования 1 сентября в Москве – он и его сообщник якобы собирались напасть на толпу людей, одни должен был атаковать их с топором, а второй совершить самоподрыв, чтобы уничтожить выживших, сообщали СМИ со ссылкой на ФСБ. Однако в материалах дела, пишет «Коммерсант», представлена совершенно иная версия: Кодиров признался следствию, что решил присягнуть запрещенному в России «Исламскому государству» после смерти брата в результате бомбежки в Сирии. И целью атаки выбрали одну из воинских частей, участвующую в боевых действиях в республике. Террористы, в том числе Кодиров, планировали заехать на территорию части на машине, начиненной взрывчаткой, и совершить самоподрыв, причем все это должно было транслироваться онлайн. Этот теракт был призван заставить власти прекратить военную операцию в Сирии. За это Московский окружной военный суд приговорил Кодирова к 15 годам колонии строгого режима.

Защита Кодирова сочла наказание слишком суровым, учитывая что он дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием. Приговор будет обжалован его в Верховном суде