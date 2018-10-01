В Феодосии изъяли тираж местной газеты со статьёй о доме Дмитрия Киселёва в Коктебеле
В Феодосии изъяли тираж местной газеты со статьёй о доме гендиректор агентства «Россия-сегодня» Дмитрия Киселёва в Коктебеле. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на автора материала в издании «Город-24» Владимира Мазурина. Он не уточнил, кто инициировал изъятие тиража. В статье говорилось о доме стоимостью чуть менее 200 миллионов рублей.
Комментарии9
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ura_123 01 октября 2018 | 12:07
Крымнаш!
kindman_a 01 октября 2018 | 12:10
Видимо, у Дм.Киселева это были последние деньги, и сейчас ему не на что купить даже туалетную бумагу, поэтому этим тиражом он и будет вытирать там ..опу?
chitatel_66 01 октября 2018 | 12:12
Он этот дом ещё в украинские времена построил за недорого. Видел этот дом:дом как дом. Из особенностей значительный объём работ по укреплению склона габионами.
kindman_a 01 октября 2018 | 12:16
chitatel_66:
Это у него ща летний сортир. А особняк - ты не видел еще даже.
ura_123 01 октября 2018 | 12:22
chitatel_66: Как же он строил этот дом в логове жидобандеровцев,сердечко не ёкало?
piter_ug 01 октября 2018 | 12:16
Деньги на ветер.
А ветер дует в сторону Украины.
payalnick 01 октября 2018 | 12:17
Наконец то Горный выскажется о Президенте жёстко и принципиально. Даже у такого бескомпромиссного публициста как Александр, терпение не бесконечно. Следите за новостями. Это будет не лёгкий бой, а настоящая битва!
degele 01 октября 2018 | 12:24
Россияне и этим говном умоются. РАБЫ!
emoss 01 октября 2018 | 12:30
Ну, если изъятый тираж превратят в ПЕПЕЛ, то можно только догадываться КТО и ЗАЧЕМ распорядился это сделать....
Страна-лимонит.