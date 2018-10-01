В Феодосии изъяли тираж местной газеты со статьёй о доме Дмитрия Киселёва в Коктебеле

В Феодосии изъяли тираж местной газеты со статьёй о доме гендиректор агентства «Россия-сегодня» Дмитрия Киселёва в Коктебеле. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на автора материала в издании «Город-24» Владимира Мазурина. Он не уточнил, кто инициировал изъятие тиража. В статье говорилось о доме стоимостью чуть менее 200 миллионов рублей.