Россиян будут подключать к системе накопления пенсий без их согласия
Россиян будут подключать к системе накопления пенсий без их согласия, пишет РБК со ссылкой на источник. Подготовкой документа занимаются Минфин и Банк России. Предполагается, что подключение к системе будет автоматическим. Для того, чтобы отказаться от ней, нужно будет написать заявление.
Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, рассказал «Эху Москвы» директор Научно-исследовательского института Минфина Владимир Назаров. По словам экономиста, эффективность такой меры будет зависеть от последующих решений пенсионных фондов и, возможно, банков.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 12:04
Очевидно, что кремлежуликам понравилась идея отъёма у народонаселения пенсионных накоплений.
Теперь они приказали сделать этот процесс автоматизированным и принудительным.
kindman_a 01 октября 2018 | 12:06
А что, нас когда-нибудь о чем-нибудь спрашивали? :-))))
vladimirgornitsky 01 октября 2018 | 12:08
В стране, в которой председатель Конституционного суда сокрушается по поводу отмены крепостного права, и это не вызывает практически никакой реакции в обществе, с населением без его согласия можно делать практически все, что угодно. И вообще - в славные времена крепостного права никаких пенсий в помине не было, и жили себе предки в мире и согласии, всем довольные. Пока не отменили это самое крепостное право, на котором, по мнению председателя, только и держалось российское общество.
mikluho_m 01 октября 2018 | 12:08
ещё немного - и россияне начнут менять власть без её согласия...
Как раз очередные 100 лет прошло. Пора.
gvs 01 октября 2018 | 12:11
Будут подключать и выкачивать бабло. Депутатам жить не на что, да и виолончелей не хватает )))
ura_123 01 октября 2018 | 12:12
Автоматически подключат к сириянаш,крымнаш,болид Формулы 1 который не будет иметь аналогов в мире,колонизацию луны,а впоследствии и марса!
Ждём пламенных восторгов пригожинских портяноидов,которым поварёнок видимо наобещал выход на пенсию в 45 годиков)))
nf5096004 01 октября 2018 | 12:30
ura_123: на горизонте появилась и Сербия.
neyexo 01 октября 2018 | 12:19
Правильно, без согласия не будут.
При этом молчание понимается как согласие
notacat 01 октября 2018 | 12:24
охренели, сначала пусть вернут что раньше сперли, и с процентами.
nf5096004 01 октября 2018 | 12:27
Не представляю, как можно что-либо изымать у граждан без их согласия, если это не приговор суда. Моя зарплата, моя частная собственность. И она должна быть неприкосновенна. А уж я сама должна решать, перечислять деньги куда-либо, или нет. Где гарантия, что эти деньги мне будут выплачены, где гарантия, что мои родные получат их в случае моей смерти?
cromwel 01 октября 2018 | 12:32
Россияне похожи на корову в стойле. Ту тоже к доильному аппарату подключают не спрашивая.