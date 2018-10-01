Россиян будут подключать к системе накопления пенсий без их согласия, пишет РБК со ссылкой на источник. Подготовкой документа занимаются Минфин и Банк России. Предполагается, что подключение к системе будет автоматическим. Для того, чтобы отказаться от ней, нужно будет написать заявление.

Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, рассказал «Эху Москвы» директор Научно-исследовательского института Минфина Владимир Назаров. По словам экономиста, эффективность такой меры будет зависеть от последующих решений пенсионных фондов и, возможно, банков.