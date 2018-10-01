Россиян автоматически подключат к накопительной системе ИПК, чтобы больше людей сформировали свои накопления

Смысл автоматического подключения россиян к новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в том, чтобы как можно больше людей сформировали свои собственные накопления. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

Он пояснил, что ЦБ, Минфин и Минтруда обсуждали два возможных варианта подключения россиян к системе: авторегистрация (автоматическое внесение данных гражданина в систему, при этом решение об отчислении накоплений остается за ним) и автоподписка (автоматическое списание определенного процента c зарплаты – 0% в начале и дальнейшее повышение до 6%). При этом, автоподписка предполагает возможность отказаться от участия в отчислении накоплений – для этого необходимо написать соответствующее заявление.

Как отметил В.Назаров, было принято решение в пользу автоподписки, так как она обеспечит участие большего количества людей в данной накопительной системе, потому что, «как показывают международные исследования», люди, как правило, предпочитают выбирать опцию «по умолчанию», которая не предполагает «активных действий». «Такой вариант становится наиболее популярным», — пояснил замдиректора.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о прикреплении еще не было принято.

«Решения будут принимать и негосударственные пенсионные фонды, которым будут поступать эти средства. В какой-то момент в этой системе могут появиться и банки. Это еще обсуждается».

В любом случае, заключил В.Назаров, процесс будет «жестко» регулироваться ЦБ.

Ранее стало известно, что россиян могут подключить к новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) без их согласия.