Россиян автоматически подключат к накопительной системе ИПК, чтобы больше людей сформировали свои накопления
Смысл автоматического подключения россиян к новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в том, чтобы как можно больше людей сформировали свои собственные накопления. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.
Он пояснил, что ЦБ, Минфин и Минтруда обсуждали два возможных варианта подключения россиян к системе: авторегистрация (автоматическое внесение данных гражданина в систему, при этом решение об отчислении накоплений остается за ним) и автоподписка (автоматическое списание определенного процента c зарплаты – 0% в начале и дальнейшее повышение до 6%). При этом, автоподписка предполагает возможность отказаться от участия в отчислении накоплений – для этого необходимо написать соответствующее заявление.
Как отметил В.Назаров, было принято решение в пользу автоподписки, так как она обеспечит участие большего количества людей в данной накопительной системе, потому что, «как показывают международные исследования», люди, как правило, предпочитают выбирать опцию «по умолчанию», которая не предполагает «активных действий». «Такой вариант становится наиболее популярным», — пояснил замдиректора.
В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о прикреплении еще не было принято.
«Решения будут принимать и негосударственные пенсионные фонды, которым будут поступать эти средства. В какой-то момент в этой системе могут появиться и банки. Это еще обсуждается».
В любом случае, заключил В.Назаров, процесс будет «жестко» регулироваться ЦБ.
Ранее стало известно, что россиян могут подключить к новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) без их согласия.
Комментарии5
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abuvgrobu 01 октября 2018 | 11:58
Все для блага народа, а на самом деле возможность очередной раз запустить руку в карман граждан
polsan 01 октября 2018 | 12:01
abuvgrobu: руку из кармана этого, никто пока ещё и не вынимал! ))
yralez 01 октября 2018 | 12:01
Часть зарплаты еще планируется выдавать, а могли бы и не давать.
curhatuy6 01 октября 2018 | 12:28
"Без их согласия". Богат наш язык пословицами! - Без меня меня женили:))) А что новенького придумают? "Накапливать капитал" начнем с дедсада или со школы?:)))