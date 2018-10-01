Импортные вакцины против гриппа оказались недоступны в России

Об этом пишет газета «Ведомости». Журналисты издания поговорили с частными медицинскими компаниями от лица клиентов и выяснили, что они предлагают россиянам прививаться от гриппа отечественными препаратами. Одна из собеседниц рассказала газете, что самой востребованной вакциной был голландский «Инфлювак», однако его не смогли ввезти в Россию из-за полной загрузки производства в Нидерландах. В аптечных сетях тоже не оказалось импортной вакцины от гриппа. Участники рынка считают, что таким образом государство решило популяризировать отечественные препараты.