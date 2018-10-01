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11:32, 01 октября 2018

Импортные вакцины против гриппа оказались недоступны в России

Об этом пишет газета «Ведомости». Журналисты издания поговорили с частными медицинскими компаниями от лица клиентов и выяснили, что они предлагают россиянам прививаться от гриппа отечественными препаратами. Одна из собеседниц рассказала газете, что самой востребованной вакциной был голландский «Инфлювак», однако его не смогли ввезти в Россию из-за полной загрузки производства в Нидерландах. В аптечных сетях тоже не оказалось импортной вакцины от гриппа. Участники рынка считают, что таким образом государство решило популяризировать отечественные препараты.

Комментарии

15

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yulya_tsikina10 01 октября 2018 | 11:36

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starushko_ 01 октября 2018 | 11:44

А есть такая вакцина, чтобы из народа-терпилы сделать людей?

alexisgross_082018 01 октября 2018 | 12:24

starushko_: Она у тебя в руках, полено что бы положить головеньку терилы сами принесут

dft 01 октября 2018 | 11:37

Вот я сделал прививку от гриппа отечественной вакциной и через 2 недели люто заболел гриппом. Лучше бы сразу ввели мышьяк. Ощущения похожие.

tvitov66 01 октября 2018 | 11:41

dft: надо было сразу в церкву ходить - там есть молитвы от всех болезней! (жаль Кабздох не знал)

andreyoo 01 октября 2018 | 11:59

dft: Вот я сделал прививку от гриппа отечественной вакциной и через 2 недели люто заболел гриппом. Лучше бы сразу ввели мышьяк.
--- Вообще-то антитела на грипп вырабатываются в течение 3 недель. Соота., и вакцину от гриппа делать..
Лак что, лучше б ты навыки чтения в школе осваивал

tv_victim 01 октября 2018 | 11:38

А в кремлевских клиниках что популяризируют?

polsan 01 октября 2018 | 11:56

Против отечественного гриппа - только отечественная вакцина может помочь. ))

citizeneco 01 октября 2018 | 11:46

А зачем нам импортные вакцины, у нас свои вирусы, отечественные, таким может быть ответ в путинском стиле.

meteor1908 01 октября 2018 | 11:48

Я наблюдаю за тем, из чего делают отечественный сыр и прочие продукты (читаю упаковки). Поэтому сильно опасаюсь прививаться отечественной вакциной.
Дырка в космическом корабле всё же менее опасна для моего здоровья...

andreyoo 01 октября 2018 | 11:55

... однако его не смогли ввезти в Россию из-за полной загрузки производства в Нидерландах. ... считают, что таким образом государство решило популяризировать отечественные препараты.
--- Так государство решило или в Нидерландах не смогли?

alexisgross_082018 01 октября 2018 | 12:29

andreyoo: Просто повторяется история с брынцаловским инсулином ;))

tite2 01 октября 2018 | 11:56

докладываю, во Франции вакцины продают только с сегоднешнего дня! не российского производства, соответственно)

bugatti 01 октября 2018 | 11:58

Зато губернатор Воробьев едет лечится за бугор. Тварям все доступно

ankir 01 октября 2018 | 12:27

Вакцины против гриппа не существует, очередное надувательство.

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