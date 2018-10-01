Более двадцати школьников младших классов госпитализированы с отравлением в Дагестане

Ещё шесть человек находятся на амбулаторном лечении, рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Все заболевшие дети учатся в одной школе в Каспийске. Роспотребнадзор проверяет поставщиков продуктов, также павильона быстрого питания в районе учебного заведения, сообщает агентство ТАСС.