Полиция задержала экс-министра транспорта Украины, который розыскивался за нападение на посольство РФ в Киеве
Столичная полиция задержала экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, который находился в федеральном розыске за нападение на российское посольство в Киеве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Рудьковского арестовали. По версии следствия, 4 года назад во время беспорядков в Киеве он бросил камень в российское посольство. Пост министра Рудьковский занимал в 2006 и 2007 годах.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina10 01 октября 2018 | 11:37
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
parasuk_ 01 октября 2018 | 11:40
Попался петух бандеровский :)
pulalala 01 октября 2018 | 11:48
parasuk_:
Этот януковичев "бандеровец", спасаясь от нынешних укр.властей,
прибыл в любимую Рашу за убежищем.
А тут такой облом.....
poluputing 01 октября 2018 | 11:55
parasuk_: citizeneco: да это всем в Украине известный любитель курортов и девочек- это к вопросу о петухах и враг бандеровцев. Кроме того сибарит и космополит безродный, а посему не националист ни разу. Так что вы, как всегда, обмишурились
parasuk_ 01 октября 2018 | 12:23
poluputing: у вас там каждый второй бандерлог космополит безродный :) Иногда посмотришь на семитские физиономии участников марша протеста украинских националистов и подумаешь, что при их любимом гитлере им бы всем выдали желтые звездочки и отправили в газовую камеру :)
echo_shar 01 октября 2018 | 12:28
poluputing:
Обмишурился клоун, который запечатлен и опознан при осуществлении беспорядков. ))
sagen 01 октября 2018 | 12:24
parasuk_: Давайте лучше вспомним Иисуса нашего Христа. Он по бросанию камней был спец. Как он нас учил - «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень».
Безгрешного человека, видимо, арестовали, или камень, был величиной с гору Фудзияма, и под развалинами посольства погибло много российских шпионов.
citizeneco 01 октября 2018 | 11:42
Ну он явно с головой не дружит, если приехал в Москву после того инцидента.
fig_vvam 01 октября 2018 | 12:25
citizeneco: Какой там инцидент.
Придурки уже лупят своих.
Министром он был в правительстве Ягнуковича и депутатом состоял во фракции партии Регионов.
Как написано в Вике:
14 июня 2014 года Николай Рудьковский, поддавшись на уговоры демонстрантов, бросил камень в посольство Российской Федерации на Украине во время беспорядков. Несмотря на данное действие, толпа облила его зелёнкой и потребовала продать принадлежащий ему автомобиль Lexus, а деньги экспроприировать для украинской армии[12].
Так что он свой, и приехал без опаски.
Но придуркам звездочки нужны.
Они и самолет свой ради них сбили, тут аналогично
xuato 01 октября 2018 | 11:59
Беспорядки в Крыму, а в Киеве была революция, и жаль что не с гранатомета шмальнул по кублу оккупантов.
tprfrund001 01 октября 2018 | 12:00
Чего это он из ЦеЕвропы в Мордор-то приехал?
sbk 01 октября 2018 | 12:00
Причинил моральные страдания сотрудникам?
И душевную боль? А также вызвал страх?