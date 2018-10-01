Полиция задержала экс-министра транспорта Украины, который розыскивался за нападение на посольство РФ в Киеве

Столичная полиция задержала экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, который находился в федеральном розыске за нападение на российское посольство в Киеве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Рудьковского арестовали. По версии следствия, 4 года назад во время беспорядков в Киеве он бросил камень в российское посольство. Пост министра Рудьковский занимал в 2006 и 2007 годах.