Суд во Владивостоке признал бывшего вице-губернатора Приморья виновным в халатности
Олега Ежова приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, однако освободили от наказания за истечением срока давности. Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданский иск о возмещении ущерба на 26 миллионов рублей, и оставить наложенный на имущество Ежова арест, пока он не выплатит всю сумму, сообщает агентство ТАСС.
По версии следствия, в 2013 году при строительстве пожарного депо Ежов подписал акты о приёмке работ и дал указание выплатить за них около 25 миллионов. При этом он знал, что генподрядчик работу не доделал. Кроме того, вице-губернатор стали фигурантом дела о халатности из-за затянувшегося строительства двух пятизвёздочных отелей во Владивостоке. Ежов покинул должность 2 года назад по собственному желанию. Спустя месяц его арестовали.
Комментарии1
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yulya_tsikina10 01 октября 2018 | 11:32
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