В Москве задержали двух полицейских, которые выстрелили в прохожего, сделавшего им замечание

Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает «Московский комсомолец». Инцидент произошёл вчера поздно вечером. 25-летний житель Пятигорска возмутился тем, что двое молодых людей идут по улице и стреляют в воздух из травматического пистолета. Тогда оба начали стрелять уже в прохожего. Мужчина получил ранения в грудь, живот и голову. По сведениям «МК», подозреваемыми оказались сотрудники отделения МВД по Даниловскому району, на территории которого и была стрельба. Это лейтенант и сержант. Началось расследование.