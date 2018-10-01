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11:04, 01 октября 2018

Сборная Польши во второй раз подряд выиграла чемпионат мира пор волейболу

Четыре года назад поляки играли у себя дома и команда тогда была другой. На этом турнире Польша считалась скорее теневым фаворитом, особенно после двух поражений от Аргентины и Франции. Затем была неудача в матче с командой Италии, которая, тем не менее не помешала полякам выйти в полуфинал, где они и должны были закончить выступление, но совершенно неожиданно победили на тай-брейке американцев, уступая по ходу матча 1:2 по партиям. Фантастическую игру показал диагональный Бартош Курек, который набрал 29 очков, то есть лично выиграл больше сета. В финале, против Бразилии он был еще более убедителен, забив 24 мяча, хотя матч продолжался всего три сета. Поляки не дали соперникам выиграть ни партии. Стоит ли удивляться, что именно Курек был назван самым ценным игроком турнира.

Бронзовые медали чемпионата завоевала сборная США, победившая сербов со счетом 3-1

Комментарии

2

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mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 11:10


Польские антисоветчики-русофобы специально выиграли этот чемпионат, чтобы расстроить нацдилера и лишить его сна и аппетита.

yulya_tsikina10 01 октября 2018 | 11:18

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