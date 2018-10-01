В Сербии сегодня начнутся совместные российско-сербские учения

Обе стороны будут принимать в них участие объединенными экипажами.

Маневры «БАРС-2018» будут проведены на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8, сообщили накануне в Минобороны. Там отметили, что всего российские ВКС и сербские войска ВВС и ПВО задействуют до 10 единиц техники. Главной целью учений ведомство назвало перехват воздушных целей, отработку элементов воздушного боя и фигур сложного и высшего пилотажа. Также совместные российско-сербские экипажи проведут тактический удар по наземным целям и десантирование. По плану учения должны продлиться 5 дней. Связаны ли эти учения с обострением ситуации в Косове, не уточняется. Напомним, в субботу косовский спецназ въехал на север края, населенный сербами, и занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, а также взял под контроль одноименную ГЭС.

Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обратится к Владимиру Путину за поддержкой в решении косовской проблемы. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что говорить о помощи Белграду со стороны Москвы пока преждевременно.