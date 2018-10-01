В Сербии сегодня начнутся совместные российско-сербские учения
Обе стороны будут принимать в них участие объединенными экипажами.
Маневры «БАРС-2018» будут проведены на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8, сообщили накануне в Минобороны. Там отметили, что всего российские ВКС и сербские войска ВВС и ПВО задействуют до 10 единиц техники. Главной целью учений ведомство назвало перехват воздушных целей, отработку элементов воздушного боя и фигур сложного и высшего пилотажа. Также совместные российско-сербские экипажи проведут тактический удар по наземным целям и десантирование. По плану учения должны продлиться 5 дней. Связаны ли эти учения с обострением ситуации в Косове, не уточняется. Напомним, в субботу косовский спецназ въехал на север края, населенный сербами, и занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, а также взял под контроль одноименную ГЭС.
Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обратится к Владимиру Путину за поддержкой в решении косовской проблемы. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что говорить о помощи Белграду со стороны Москвы пока преждевременно.
Комментарии8
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kryimzdick 01 октября 2018 | 11:07
Вот же неуемные эти сербы, всегда от них в Европе заварушки. Работать не умеют и не хотят.
kottigr1 01 октября 2018 | 11:14
kryimzdick: Действительно РФ надо торопится с учениями, пока бывшие страны Югославии не вошли в блок НАТО.. Потом российские военные самолеты совсем не смогут попасть в Сербию..
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mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 11:08
Главное - из-за кривизны Земли снова не перепутать свой самолёт с вражеским!
cromwel 01 октября 2018 | 11:11
Значит песков вчера как всегда врал что решение не принято. Уроды.
curhatuy6 01 октября 2018 | 11:19
Как в песне - "он сказал - поехали. И махнул рукой". Какие горизонты открываются!!! Как кот ищет в квартире чистое место где можно .....:)))
rom8883 01 октября 2018 | 11:29
Говорить преждевременно? Да уже решили. Ухватились двумя руками. И зубами. Купят пол парламента, чтобы там остаться.
neon999 01 октября 2018 | 11:38
Похоже, странный конфликт с косовцами накануне повлекший "просьбу о помощи" был заранее хорошо подготовлен.