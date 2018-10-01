Работодателей с сегодняшнего дня обяжут отчитываться о сотрудниках предпенсионного возраста
Государственные органы будут следить за тем, чтобы этих работников не увольняли без основания.
Работодатели должны будут ежеквартально предоставлять отчеты в центр занятости о своих сотрудниках предпенсионного возраста. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на письмо Роструда, документ нужно будет передать до 15 числа следующего месяца.
К категории предпенсионеров относятся люди, которым до выхода на пенсию остается пять лет или меньше. В соответствии с президентскими поправками к пенсионной реформе, за безосновательное увольнение работников этой категории предусмотрено уголовное наказание. Речь идет о крупных штрафах и даже обязательных работах для работодателей, нарушивших закон.
В том случае, если люди предпенсионного возраста все же лишатся работы обоснованно, им в течение года будут платить максимально высокое пособие – больше 11 тысяч рублей.
На минувшей неделе Госдума окончательно приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит документ 3 октября.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 11:06
Кремлежулики и их прихвостни работать предпринимателям не дадут, постоянно выдумывая для них новые "развлечения".
На этот раз - очередная дебильная отчётность и угрозы уголовных дел.
vasyakirin 01 октября 2018 | 11:09
mikhail_spb_: Это, что бы работодатель не забыл вовремя от балласта избавиться!
tanyaya 01 октября 2018 | 11:13
Невозможно представить работодателя, который в таких условиях станет принимать на работу (или продолжать держать на работе) любого чела, старше 45 лет. Всех будут увольнять заблаговременно. На фига козе баян, а работодателю геморрой?
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polsan 01 октября 2018 | 11:29
tanyaya: А в ГД все уж предпенсионного возраста, независимо от возраста ))
sirwalterscott 01 октября 2018 | 11:13
vasyakirin: всё правильно - женщин теперь в 54 а мужщин в 59 за профнепригодность увольнять будут.
ka_mate 01 октября 2018 | 11:10
Работодатели с сегодняшнего дня начнут увольнять работников достигших
возраста 49 лет..........Просто так на всякий случай,а мало ли что у работника на уме.
cromwel 01 октября 2018 | 11:13
Мне 49, я полгода не могу устроиться на работу. Не берут из за возраста. Теперь вообще мне это не светит..
estamp 01 октября 2018 | 11:13
Могут появится две проблемы:
1. Станут увольнять "без основания" за месяц до наступления предпенсионного возраста. И потом уже человеку будет никуда не устроиться.
2. Лица, достигшие предпенсионного возраста, станут борзеть.
Лично я наверное не хотел бы, что бы при достижении мною некоего возраста ко мне начинали относиться как к убогому. Где я могу написать отказ от действия данного закона в отношении меня?
tanyaya 01 октября 2018 | 11:16
estamp: Даю два адреса: 1. Кремль, Путину 2. Лахта-2 Пригожину.
Пиши, портянь. Жалься.
agrikylter 01 октября 2018 | 11:59
estamp: На следующих выборах.
Надо отказываться не от конкретного закона, а от властей, такие законы принимающих.
Альтернативы нет.
waldy 01 октября 2018 | 12:25
estamp: Вообще-то для хорошего работника предпрениматель может сделать предложение по типу МО РФ: -уволен по собственному желанию без числа.. Это будет гарантией для предпринимателя, что работник не начнёт дурака валять по достижению возроста, а продолжит дальше нормально работать.. Так что спасибо силовикам за спасительную лазейку.
vladimirgornitsky 01 октября 2018 | 11:15
Отчитываться лично Путину?
Так прямо и будут писать: "Центр. Путину"?
Потому что если не Путин, то кто?
antchr 01 октября 2018 | 11:19
Ну, допустим, не с сегодняшнего дня, а за 4-й квартал, т.е. в январе. А вот как отчитываться - указивки еще не поступали, форм и форматов - нет. Двоечники...
vladimirgornitsky 01 октября 2018 | 11:24
Закон чисто популистский, чтобы продемонстрировать "заботу" партии и правительства о трудящихся предпенсионного возраста.
Во-первых, этот закон просто не будет работать, доказать необоснованность увольнения, если начальник будет действовать грамотно, практически невозможно. Основания всегда можно найти. Да и кому будет охота этим заниматься? Так что, возможно, проведут пару-тройку показательных процессов поначалу, чтобы продемонстрировать эту самую "заботу", а потом о законе просто забудут и пожаловшихся будут отфутболивать точно так же, как при нарушении других прав.
К тому же, если человек доработал до предпенсионного возраста и не было оснований его уволить за плохую работу, то зачем его увольнять по достижении этого возраста?
waldy 01 октября 2018 | 12:17
vladimirgornitsky: Да основания очень серьёзные.. Можно взять молодого и его обучить, чем держать потом работника, который будет вовремя приходить на работу попить кофе и поболтать с приятелями, а вот уволить его немоги.. Дорого обойтись может.
neon999 01 октября 2018 | 11:35
Мелкие работодатели мычат в одном стойле с остальным населением.
Будет приказ - сами накинут на шею веревку и повесятся.
kemyul 01 октября 2018 | 11:35
ага...заступнички хр.....Врать не мешки ворочить
timber_head 01 октября 2018 | 11:43
Ну, зато трудоустроят очередную толпу дармоедов, которые будут разбираться с этой отчетностью.
wasielna 01 октября 2018 | 11:50
Какие убогие головы у этих законодателей. Последствий не видят.
Тактики из них никакие, а стратеги - как из валуевых ломоносовы.
И ЭДАКОЕ законы сочиняеть.
yuriyp 01 октября 2018 | 12:27
Путину меньше 5 лет до пенсии осталось, так что уволить не удастся...