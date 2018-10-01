Работодателей с сегодняшнего дня обяжут отчитываться о сотрудниках предпенсионного возраста

Государственные органы будут следить за тем, чтобы этих работников не увольняли без основания.

Работодатели должны будут ежеквартально предоставлять отчеты в центр занятости о своих сотрудниках предпенсионного возраста. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на письмо Роструда, документ нужно будет передать до 15 числа следующего месяца.

К категории предпенсионеров относятся люди, которым до выхода на пенсию остается пять лет или меньше. В соответствии с президентскими поправками к пенсионной реформе, за безосновательное увольнение работников этой категории предусмотрено уголовное наказание. Речь идет о крупных штрафах и даже обязательных работах для работодателей, нарушивших закон.

В том случае, если люди предпенсионного возраста все же лишатся работы обоснованно, им в течение года будут платить максимально высокое пособие – больше 11 тысяч рублей.

На минувшей неделе Госдума окончательно приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит документ 3 октября.