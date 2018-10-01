Глава Забайкалья может в ближайшее время лишится должности
Наталья Жданова заняла этот пост два года назад.
Сложная социально-экономическая ситуация в регионе – один из поводов для замены действующего губернатора. В числе решающих факторов источники РБК называют также низкий уровень поддержки Ждановой среди населения и негативный информационный фон вокруг главы края.
Руководитель Забайкалья почти прекратила активную деятельность и как будто чего-то ждет, рассказывают собеседники издания. Жданова была избрана на эту должность два года назад, заручившись поддержкой половины избирателей региона. Сентябрьские выборы в местные органы власти показали существенное снижение популярности «Единой России».
После региональных выборов Кремль начал новую волну ротации губернаторов. Владимир Путин сменил руководителей четырех регионов. В их числе – Астраханская и Сахалинская области.
В администрации президента возможную отставку Ждановой пока не комментировали.
Комментарии2
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rakaliya_ 01 октября 2018 | 11:55
"может в ближайшее время лишится должности" - лишитЬся