Глава Забайкалья может в ближайшее время лишится должности

Наталья Жданова заняла этот пост два года назад.

Сложная социально-экономическая ситуация в регионе – один из поводов для замены действующего губернатора. В числе решающих факторов источники РБК называют также низкий уровень поддержки Ждановой среди населения и негативный информационный фон вокруг главы края.

Руководитель Забайкалья почти прекратила активную деятельность и как будто чего-то ждет, рассказывают собеседники издания. Жданова была избрана на эту должность два года назад, заручившись поддержкой половины избирателей региона. Сентябрьские выборы в местные органы власти показали существенное снижение популярности «Единой России».

После региональных выборов Кремль начал новую волну ротации губернаторов. Владимир Путин сменил руководителей четырех регионов. В их числе – Астраханская и Сахалинская области.

В администрации президента возможную отставку Ждановой пока не комментировали.