В Иркутске загорелся грузовой речной порт
Пожар в здании на берегу Ангары распространился на территории около 600 квадратных метров, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.
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Пожар в здании на берегу Ангары распространился на территории около 600 квадратных метров, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.
Комментарии1
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yulya_tsikina09 01 октября 2018 | 10:54
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