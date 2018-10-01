Иран нанёс удар по территории Сирии, где предположительно находились организаторы теракта в Ахвазе

«Корпус стражей Исламской революции Ирана» нанёс ракетный удар по территории Сирии, где предположительно находились организаторы теракта на военном параде в Ахвазе. Об этом сообщает агентство ФАРС.

В сентябре в иранском городе Ахваз произошла стрельба на военном параде. Боевики открыли огонь по участникам и зрителям. В результате теракта погибли более 20 человек и несколько десятков пострадали.