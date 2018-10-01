Иран нанёс удар по территории Сирии, где предположительно находились организаторы теракта в Ахвазе
«Корпус стражей Исламской революции Ирана» нанёс ракетный удар по территории Сирии, где предположительно находились организаторы теракта на военном параде в Ахвазе. Об этом сообщает агентство ФАРС.
В сентябре в иранском городе Ахваз произошла стрельба на военном параде. Боевики открыли огонь по участникам и зрителям. В результате теракта погибли более 20 человек и несколько десятков пострадали.
Комментарии1
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