В Москве вынесли приговор уроженцу Узбекистана, обвиняемому в подготовке теракта в воинской части

Суд пришёл к выводам, что Муродбек Кодиров решил отомстить за брата, который, как он считал, погиб в результате бомбёжки в Сирии. Таким образом, он хотел заставить российские власти прекратить военную операцию в Сирии.

По версии следствия, Кодиров и его сообщники планировали въехать на территорию одной из частей ВКС на автомобиле, начинённом взрывчаткой, и устроить взрыв, а также его онлайн-трансляцию.

ФСБ задержала Муродбека Кодирова в августе прошлого года. Изначально его подозревали в другом преступлении — попытке устроить теракт в день знаний – 1 сентября. Кодиров проведёт в колонии строго режима 15 лет, пишет газета «Коммерсантъ».