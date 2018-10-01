Глава Забайкальского края Наталья Жданова может досрочно уйти в отставку
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству региона. По словам собеседников издания. Ждановой уже подбирают замену. Причина заключается в сложной социально-экономической ситуацией в регионе, которая считается одной из наиболее тяжёлых в стране. Кроме того, у Ждановой низкий уровень поддержки среди населения. Вокруг неё сформировался негативный информационный фон, сказали собеседники РБК. 54-летняя глава Забайкалья к этому моменту провела на своём посту 2 года.
Комментарии1
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yulya_tsikina09 01 октября 2018 | 10:55
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