Кремлю неизвестно о планах обменять Олега Сенцова на россиян, арестованных в США...

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, что Москва готова обменять украинского режиссёра на трёх россиян, сало известно накануне «Новой газете». Подробности «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент издания Павел Каныгин. Каныгин не исключил, что Соединённые Штаты могут согласиться на этот обмен из соображений гуманизма.