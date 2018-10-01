Кремлю неизвестно о планах обменять Олега Сенцова на россиян, арестованных в США
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
О том, что Москва готова обменять украинского режиссёра на трёх россиян, сало известно накануне «Новой газете». Подробности «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент издания Павел Каныгин. Каныгин не исключил, что Соединённые Штаты могут согласиться на этот обмен из соображений гуманизма.
Комментарии15
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parasuk_ 01 октября 2018 | 10:32
Наркоман каныгин опять соврал. Интересно, почему самые лживые журналюхи собрались в новой газете :)
glotov 01 октября 2018 | 10:36
Похоже, этот "журналист" все сам сочинил. Ханыга - он и есть ханыга.
patrikk_2 01 октября 2018 | 10:44
Кремлю неизвестно о планах обменять Олега Сенцова на россиян, арестованных в США...
Как дети, прямо. Возьмите крючки и поковыряйте ими в жопе Дмитрия Муратова, все эксклюзивные сведения "Новой газеты" о тайных планах Кремля, добываются в очке жирного мудака.
polsan 01 октября 2018 | 10:46
patrikk_2: тролль путрик, спец по жопам ни дня не может прожить, чтобы не затронуть эту важную для него тему! )
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antimalin 01 октября 2018 | 10:56
...сало известно накануне...
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Сало.
А сала уже нет.
Сало скушано террористом Сенцовым, который якобы голодает.
mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 10:34
Пескострую вообще ничего никогда неизвестно.
Зачем же спрашивают его?
parasuk_ 01 октября 2018 | 10:49
mikhail_spb_: Посмотрел бы я на вас, если каждый день вам пришлось бы комментировать родившиеся в замутненной веществами голове фантазии либеральных представителей древнейшей профессии :)
tunis 01 октября 2018 | 10:35
Кремлю никогда ничего не известно; кремль живет в виртуальной реальности, не соприкасающейся с физическим миром.
aleks50 Алексей Клубников 01 октября 2018 | 10:39
Незнайка в кремле.
alex_melnikov Алексей Мельников 01 октября 2018 | 10:44
Как всегда, ничего не знает.
estamp 01 октября 2018 | 10:52
Кремлю неизвестно о планах обменять Олега Сенцова на россиян, арестованных в США
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А вот нехрен было Кремлю отказываться от предложения Каныгина бухнуть с ним в пятницу. Тогда были бы в курсе.
grazschdanin 01 октября 2018 | 10:54
Вся Новая - сплошной фейк.
iwan_feodorovich 01 октября 2018 | 11:01
grazschdanin: Вся либерда сплошной фейк
sbk 01 октября 2018 | 10:58
Пескову что вообще известно? Есть такое?