Референдум по переименованию Македонии, скорее всего, будет признан несостоявшимся

Несмотря на то, что смену названия страны поддержали более 90% избирателей, на участки пришли лишь треть жителей при необходимой явке в 50%.

Результаты македонского референдума, на котором предлагалось поддержать договор с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, правящей коалицией и оппозицией были встречены по-разному. Так, премьер-министр Зоран Заев, несмотря на низкую явку, заявил, что большинство граждан поддержали переименование страны в Северную Македонию. По его мнению, итоги референдума открывают перед Скопье дорогу в ЕС и НАТО. Впрочем, глава кабмина добавил, что вопрос будет решаться в парламенте в ближайшие недели. Заев не исключил, что в случае неудачной попытки собрать конституционное большинство в две трети мандатов могут быть объявлены внеочередные парламентские выборы. При этом сейчас у правящих социал-демократов такого количества депутатов нет. В свою очередь, македонские и греческие оппозиционные партии считают, что референдум провалился. Несмотря на низкую явку, США, НАТО и ЕС заявили о поддержке результатов голосования и призвали их уважать при рассмотрении вопроса в парламенте.

Напомним, до подписания соглашения в июне этого года Афины блокировали вступление Македонии в НАТО и ЕС из-за того, что в Греции также есть одноименная провинция.