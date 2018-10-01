Референдум по переименованию Македонии, скорее всего, будет признан несостоявшимся
Несмотря на то, что смену названия страны поддержали более 90% избирателей, на участки пришли лишь треть жителей при необходимой явке в 50%.
Результаты македонского референдума, на котором предлагалось поддержать договор с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, правящей коалицией и оппозицией были встречены по-разному. Так, премьер-министр Зоран Заев, несмотря на низкую явку, заявил, что большинство граждан поддержали переименование страны в Северную Македонию. По его мнению, итоги референдума открывают перед Скопье дорогу в ЕС и НАТО. Впрочем, глава кабмина добавил, что вопрос будет решаться в парламенте в ближайшие недели. Заев не исключил, что в случае неудачной попытки собрать конституционное большинство в две трети мандатов могут быть объявлены внеочередные парламентские выборы. При этом сейчас у правящих социал-демократов такого количества депутатов нет. В свою очередь, македонские и греческие оппозиционные партии считают, что референдум провалился. Несмотря на низкую явку, США, НАТО и ЕС заявили о поддержке результатов голосования и призвали их уважать при рассмотрении вопроса в парламенте.
Напомним, до подписания соглашения в июне этого года Афины блокировали вступление Македонии в НАТО и ЕС из-за того, что в Греции также есть одноименная провинция.
Комментарии6
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kara 01 октября 2018 | 10:09
Все так, но оказалось, что референдум носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер.
И кучка заряженных политиков решит как нужно.
sekretniy_fizik 01 октября 2018 | 10:51
kara: Ну хоть какая то имитация вроде как бы "всенародного волеизъявления" необходима западным общечеловекам в этом вопросе затаскивания Макекдонии в НАТО. Хотя когда у Сербии ( тогда еще Югославии ) НАТО силой отбирало Косово, даже и подобной имитации эти самые общечеловеки не удосужились организовать.
yulya_tsikina09 01 октября 2018 | 10:56
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zolingen 01 октября 2018 | 10:16
Проведут через парламент. Главное, что направление движения не вызывает вопросов.
porvana_v_klochya 01 октября 2018 | 10:38
Эхо, ты не в курсе, говорят, что по Крымскому мосту открылось грузовое движение? Ну, по тому самому, надувному мосфильмовскому. Привет твоему шизику Горному, столь усердно хаявшему на сайте "ЭМ" его строительство. Кстати, как там майдан в Крыму, еще не начался? А то этот полудурок ( Горный то бишь ) его уже четыре года обещает в своих бредовых статейках на твоем сайте. Всякую хрень македонскую публикуешь, а про мост ни гу-гу. Чего так, многоликое ты наше? Инфа не в жилу "объективному и непредвзятому" ААВу и иже с ним? Ах-ха-ха...
glotov 01 октября 2018 | 10:41
Нет сомнений, что Македонию все равно затащат в нату. Ибо нате нужны Балканы на ручном управлении.