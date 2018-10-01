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10:04, 01 октября 2018

Политика Кремля вынудила Украину к евроинтеграции, заявил президент страны Пётр Порошенко

Политика Кремля вынудила Украину к евроинтеграции, заявил президент страны Пётр Порошенко в интервью телеканалу CNN.
Накануне, выступая во время заседания Генассамблеи ООН, Пётр Порошенко назвал Россию «неоимпериалистическим государством, которое хочет заново поделить мир.

Комментарии

13

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olenenok_zed 01 октября 2018 | 10:09

еще бы. )
эти бездари во главе с Лосем Пу. так вели дела во внешней политике, что Украине милее было вступить в НАТО :)
а быдло рассейское вместо того что бы распустить МИД да и все правительство. в жадностью поглощают лапшу.

natad 01 октября 2018 | 10:13

olenenok_zed: Кончай бухать уже понедельник.

traxau_okurka 01 октября 2018 | 10:20

natad: Да для самой Россией НАТО было бы более продуктивно, чем под пятой многомиллиардных воров.

yulya_tsikina09 01 октября 2018 | 10:56

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blackshard77 01 октября 2018 | 10:38

olenenok_zed: и то верно, нефиг было экономические связи с Украиной налаживать. Надо было вложиться в пропагандистские конторки типа Громадьского и в печеньки. Тогда б и антимайдан можно было побольше набрать.
А так пять лярдов в пиар майдана и вуаля захват страны. А теперь любая шваль что посмеет пискнуть против великого небожителя светоча майдакратиии Петра великого Порошенковича автоматом в агенты кремля записывается штатными пропагандистами типа ганапольского, и нет проблем.

Вкладывали бы в пропаганду а не экономику и не уплыла бы Украина. Вот опыт показал что майданы не из-за голодного живота образуются а из-за пустой головы, заполни пустые головы дерьмом и они будут сидеть и бубунить что Парашенканашпрезидент славаукраинегероямслава смртьтворогаммоскалейабырвалг.

stopkran1969 01 октября 2018 | 10:13

Скорее недоимпериалистическим - хотелка выросла, но экономически предательски висит, как на с300 не наматывай. Вот над тополями и искандерами весь мир и хохочет

timwlad91 01 октября 2018 | 10:29

stopkran1969: Скорее недоимпериалистическим - хотелка выросла, но экономически предательски висит, как на с300 не наматывай. Вот над тополями и искандерами весь мир и хохочет
----------
Ну раз нанятые западом пропагандисты начинают гнать оголтелую ложь,особенно над тем,что якобы над российскими вооружёнными силами смеются якобы и над реальными экономическими возможностями критику возводят ,то это означает то ,что Россия реальный конкурент США и Великобритания именно как экономическая развивающая держава способная отстоять свои интересы на международном рынке .
США и Великобритания больше напоминают Украину и Югославию ,где убеждённой тупостью настаивают на том,что дурак всегда прав.
И к стати,господа Англдичане и Американцы,вы не не выдресировали общество своей палочной гулаговской системой,вы просто отправляли диссидентов помирать в своих колониях.
Но счас то нет возможности отправить в колонию своих диссидентов которые размножаются и требуют таких же социальных халяв как бессменные палаты лордов и сенаторов из кланов клинтонов и бушей.
И к стати,отстреливание и уморение голодом требующих равных халяв с лордами и сенаторами нынче не пролезут ни в США,ни в Англии.

stopkran1969 01 октября 2018 | 10:38

timwlad91: ты бы выехал куда хоть раз в жизни дальше ордынских земель... Денюшкав нет? Накопи.... Хотя не стоит - лечить тебя там долго на халяву не будут

dorin1987 01 октября 2018 | 10:31

stopkran1969: /хотелка выросла, но экономически предательски висит/ - Велика роль двоемыслия к тому же. Покупать айфоны и выходить в интернет хочется, но в то же время - хочется внедрять дебильные понятия типа руССкость, особый путь, самость и прочие рудименты совка, в котором мозгами остался нынешний царек РФ... Но ничего - развалится и эта недо-ымперия РФ.

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kryimzdick 01 октября 2018 | 10:19

В Украине просто более высокий стандарт потребления, чем в России. Больше мяса в пельменях, больше концентрата в кока-коле. Меньше говна на лопатах. Ясно, что странам со столь разным модус вивенди не по пути исторически.

bagarius_goonch 01 октября 2018 | 10:36

kryimzdick:
Почитайте про искусственное сало в Украине. Просто спросите Гугл - он Вам все расскажет.

kryimzdick 01 октября 2018 | 10:55

bagarius_goonch: гугл тебе расскажет че хочешь, даже про то как Путит детей ест

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ukretotakoividskota 01 октября 2018 | 10:26

Че ж каклы тогда как в африке живут.

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