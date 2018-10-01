Политика Кремля вынудила Украину к евроинтеграции, заявил президент страны Пётр Порошенко
Политика Кремля вынудила Украину к евроинтеграции, заявил президент страны Пётр Порошенко в интервью телеканалу CNN.
Накануне, выступая во время заседания Генассамблеи ООН, Пётр Порошенко назвал Россию «неоимпериалистическим государством, которое хочет заново поделить мир.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olenenok_zed 01 октября 2018 | 10:09
еще бы. )
эти бездари во главе с Лосем Пу. так вели дела во внешней политике, что Украине милее было вступить в НАТО :)
а быдло рассейское вместо того что бы распустить МИД да и все правительство. в жадностью поглощают лапшу.
natad 01 октября 2018 | 10:13
olenenok_zed: Кончай бухать уже понедельник.
traxau_okurka 01 октября 2018 | 10:20
natad: Да для самой Россией НАТО было бы более продуктивно, чем под пятой многомиллиардных воров.
yulya_tsikina09 01 октября 2018 | 10:56
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
blackshard77 01 октября 2018 | 10:38
olenenok_zed: и то верно, нефиг было экономические связи с Украиной налаживать. Надо было вложиться в пропагандистские конторки типа Громадьского и в печеньки. Тогда б и антимайдан можно было побольше набрать.
А так пять лярдов в пиар майдана и вуаля захват страны. А теперь любая шваль что посмеет пискнуть против великого небожителя светоча майдакратиии Петра великого Порошенковича автоматом в агенты кремля записывается штатными пропагандистами типа ганапольского, и нет проблем.
Вкладывали бы в пропаганду а не экономику и не уплыла бы Украина. Вот опыт показал что майданы не из-за голодного живота образуются а из-за пустой головы, заполни пустые головы дерьмом и они будут сидеть и бубунить что Парашенканашпрезидент славаукраинегероямслава смртьтворогаммоскалейабырвалг.
stopkran1969 01 октября 2018 | 10:13
Скорее недоимпериалистическим - хотелка выросла, но экономически предательски висит, как на с300 не наматывай. Вот над тополями и искандерами весь мир и хохочет
timwlad91 01 октября 2018 | 10:29
stopkran1969: Скорее недоимпериалистическим - хотелка выросла, но экономически предательски висит, как на с300 не наматывай. Вот над тополями и искандерами весь мир и хохочет
----------
Ну раз нанятые западом пропагандисты начинают гнать оголтелую ложь,особенно над тем,что якобы над российскими вооружёнными силами смеются якобы и над реальными экономическими возможностями критику возводят ,то это означает то ,что Россия реальный конкурент США и Великобритания именно как экономическая развивающая держава способная отстоять свои интересы на международном рынке .
США и Великобритания больше напоминают Украину и Югославию ,где убеждённой тупостью настаивают на том,что дурак всегда прав.
И к стати,господа Англдичане и Американцы,вы не не выдресировали общество своей палочной гулаговской системой,вы просто отправляли диссидентов помирать в своих колониях.
Но счас то нет возможности отправить в колонию своих диссидентов которые размножаются и требуют таких же социальных халяв как бессменные палаты лордов и сенаторов из кланов клинтонов и бушей.
И к стати,отстреливание и уморение голодом требующих равных халяв с лордами и сенаторами нынче не пролезут ни в США,ни в Англии.
stopkran1969 01 октября 2018 | 10:38
timwlad91: ты бы выехал куда хоть раз в жизни дальше ордынских земель... Денюшкав нет? Накопи.... Хотя не стоит - лечить тебя там долго на халяву не будут
dorin1987 01 октября 2018 | 10:31
stopkran1969: /хотелка выросла, но экономически предательски висит/ - Велика роль двоемыслия к тому же. Покупать айфоны и выходить в интернет хочется, но в то же время - хочется внедрять дебильные понятия типа руССкость, особый путь, самость и прочие рудименты совка, в котором мозгами остался нынешний царек РФ... Но ничего - развалится и эта недо-ымперия РФ.
kryimzdick 01 октября 2018 | 10:19
В Украине просто более высокий стандарт потребления, чем в России. Больше мяса в пельменях, больше концентрата в кока-коле. Меньше говна на лопатах. Ясно, что странам со столь разным модус вивенди не по пути исторически.
bagarius_goonch 01 октября 2018 | 10:36
kryimzdick:
Почитайте про искусственное сало в Украине. Просто спросите Гугл - он Вам все расскажет.
kryimzdick 01 октября 2018 | 10:55
bagarius_goonch: гугл тебе расскажет че хочешь, даже про то как Путит детей ест
ukretotakoividskota 01 октября 2018 | 10:26
Че ж каклы тогда как в африке живут.