Политика Кремля вынудила Украину к евроинтеграции, заявил президент страны Пётр Порошенко в интервью телеканалу CNN.

Накануне, выступая во время заседания Генассамблеи ООН, Пётр Порошенко назвал Россию «неоимпериалистическим государством, которое хочет заново поделить мир.