Связанный с Сергеем Ролдугиным фонд получит из бюджета более 6 миллиардов рублей

Средства выделят в рамках нацпроекта «Образование».

Уже в следующем году фонд получит 2 миллиарда рублей, аналогичную сумму выделят в последующие два года, сообщает РБК, ссылаясь на проект федерального бюджета. В прошлые годы фонду «Таланты и успех» предоставили намного меньше государственных субсидий. При своем открытии он израсходовал около 10 миллиардов рублей, сказано в отчетах в Минюст. В национальном проекте «Образование» указано, что при поддержке организации должны быть созданы центры развития талантливой молодежи и детей. Согласно проекту, программа затронет 35 регионов. Один из учредителей фонда – друг президента, музыкант Сергей Ролдугин. Попечительский совет возглавляет Владимир Путин. Два года назад глава государства раскритиковал организацию за недостаточное использование выделенных средств.

Международный консорциум журналистских расследований назвал Сергея Ролдугина владельцем офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов. Такие выводы были сделаны на основе документов «Панамского архива».