Связанный с Сергеем Ролдугиным фонд получит из бюджета более 6 миллиардов рублей
Средства выделят в рамках нацпроекта «Образование».
Уже в следующем году фонд получит 2 миллиарда рублей, аналогичную сумму выделят в последующие два года, сообщает РБК, ссылаясь на проект федерального бюджета. В прошлые годы фонду «Таланты и успех» предоставили намного меньше государственных субсидий. При своем открытии он израсходовал около 10 миллиардов рублей, сказано в отчетах в Минюст. В национальном проекте «Образование» указано, что при поддержке организации должны быть созданы центры развития талантливой молодежи и детей. Согласно проекту, программа затронет 35 регионов. Один из учредителей фонда – друг президента, музыкант Сергей Ролдугин. Попечительский совет возглавляет Владимир Путин. Два года назад глава государства раскритиковал организацию за недостаточное использование выделенных средств.
Международный консорциум журналистских расследований назвал Сергея Ролдугина владельцем офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов. Такие выводы были сделаны на основе документов «Панамского архива».
Комментарии15
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askol2016 01 октября 2018 | 10:05
Виолончели закончились? Надо новые закупать...
johnbmw Евгений Большаков 01 октября 2018 | 10:08
askol2016: не то что бы закончились .... УСТАРЕЛИ Страдивари там всякие ....
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vikwlad 01 октября 2018 | 10:32
Легко Путин раздаёт государственные деньги своим подельникам.
Конечно, никаких талантов Ролдугин искать не будет, а деньги опять уйдут в офшоры.
tvitov66 01 октября 2018 | 10:35
vikwlad: а кому он должен отдать наши с вами деньги? в ФБК Навальному что ли? НацЛидер уверен что им из бюджета США отстёгивают
mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 10:06
Считаю, что виолончельный фонд обделён!
Нужно выделять ему по шесть триллионов каждый год!
johnbmw Евгений Большаков 01 октября 2018 | 10:07
mikhail_spb_: мммм ... а ПОЧЕМУ не месяц?????
tvitov66 01 октября 2018 | 10:30
johnbmw: "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас...(с) А у нас на это стольких пенсионеров НЕТ!
johnbmw Евгений Большаков 01 октября 2018 | 10:06
ну как не порадеть "родному" человечку ... подумал пу и распорядился Отбашлять ....
tvitov66 01 октября 2018 | 10:32
johnbmw: это и называется: "любовь к Родине" или патриотизм! Или кто-то там надеялся что об пенсионерах или каких-то там врачах Вошьдь обеспокоится?
alex_melnikov Алексей Мельников 01 октября 2018 | 10:09
Все своим дружкам.
Вместо того, чтобы финансировать из бюджета не сомнительные фонды, а школы и университеты.
А фонды пусть ищут на свою работу ЧАСТНЫЕ деньги.
keg 01 октября 2018 | 10:39
alex_melnikov: царь считает все бюджетные деньги своими....
gekorn 01 октября 2018 | 10:22
Как из собственного кармана...сомнительному фонду...скандально известному своими заначками . А где же конкурс? Где соревновательность, обсуждения, дискуссии ? Представить аналогичную ситуацию в демократическом государстве просто невозможно!
ramses333 01 октября 2018 | 10:24
В самом деле, зачем нужно утруждаться и как-то маскировать воровство, например, возведением мостов или ежегодным перекладыванием плитки, если можно откровенно на виду у всех переводить бюджетные деньги в офшор?
maczyz 01 октября 2018 | 10:34
Вот такие дела- фондам,которые неизвестно чем занимаются- триллионы,а вот на пенсии "денег нет" и так было всегда в стране,меньшинство жирует,а остальная часть бедствует.Не пора ли изменить такой ход истории,просто уже надоело.