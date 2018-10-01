В России остался всего один олигарх, утверждает бизнесмен Алишер Усманов
Имя этого человека предприниматель называть не стал. Усманов добавил, что олигарх, с его точки зрения, это прежде всего тот, кто получил бизнес от власти.
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Имя этого человека предприниматель называть не стал. Усманов добавил, что олигарх, с его точки зрения, это прежде всего тот, кто получил бизнес от власти.
Комментарии15
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perestarok 01 октября 2018 | 10:05
"В России остался всего один олигарх, утверждает бизнесмен Алишер Усманов"
Остальные вместе с капиталами слиняли за бугор?
sandro_007 01 октября 2018 | 10:26
perestarok:
Дерипаска или Ролдугин?
brezhneput 01 октября 2018 | 10:39
sandro_007: Да не только... Тот же Абрамович, Батурина и т.д. Да и Усманов ведь в Лондон перебрался. К тому же, Дерипаска вроде бы как не уматывал никуда)) А вот детишки Путина и его "друзей" почти все на Западе живут.
serge_moro 01 октября 2018 | 10:42
brezhneput: Сечин этот олигарх.Олигарх это тот кто полностью связан с властью то есть с питерским бандитом
yralez 01 октября 2018 | 10:06
Лярдеры против триллионера ......Самого.
brezhneput 01 октября 2018 | 10:32
stopkran1969: или так: Mr. Botoxman, Baldman, Cloneman...
прям "народный герой")) Пора комиксы о нём писать
stopkran1969 01 октября 2018 | 10:50
brezhneput: как "лицо" бренда можно пользовать - туалетная бумага, тушёнка, вазелин... Да мало ли)))
mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 10:08
Неужели один оставшийся - это САМ?
Почему бурханыч не назвал его имя?
puteshestvennik 01 октября 2018 | 10:12
Конечно это Навальный
polsan 01 октября 2018 | 10:15
Усманов добавил, что олигарх, с его точки зрения, это прежде всего тот, кто получил бизнес от власти.
А кто из миллиардеров в России свой бизне от власти или за счёт дружбы с властями его не получал?!
brezhneput 01 октября 2018 | 10:28
Так правильно, Усманов чуть-чуть заплатил, да и то в кредит при лоббировании тогдашних чиновников. Это почти как получить бизнес от власти. Или он поколениями зарабатывал деньги, чтобы приватизировать хоть бы одно предприятие? Да, приватизация была за копейки, но это и тогда - миллионы, десятки миллионов долларов... А откуда такие деньжища у кого-то в то время? А кого он олигархом считает одним в вагоне? Путина что ли?))
consts 01 октября 2018 | 10:36
Остальные сами создали. Своим талантом,работоспособностью и близостью к Нашему Солнцу.
fessgray 01 октября 2018 | 10:36
Путин?
utax 01 октября 2018 | 10:44
Усманов получил бизнес от Путана.
utax 01 октября 2018 | 10:47
Этого лживого узбека пора прижать он на трех стулях сидит лондон-пекин -москва всех вокруг пальца водит уголовник.