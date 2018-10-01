Правительство придумало еще один способ поддержки бизнеса Олега Дерипаски
В Минпромторге хотят разрешить продажу пива в алюминиевых банках по ночам.
Дерипаска и «Русал» попали под санкции США весной. Спрос на алюминиевую продукцию из-за этого существенно снизился, считают в ведомстве Дениса Мантурова. Поддержать производителя хотят с помощью снятия запрета на продажу пива в нестационарных киосках и ночью.
Это будет способствовать развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и суррогатов, росту доходов бюджета всех уровней, цитирует газета «Коммерсантъ» законопроект Минпромторга.
В антимонопольной службе идею не одобряют. ФАС говорит об игнорировании интересов производителей других видов тары. Пивоваров инициатива, напротив, обрадовала. Хотя бурного роста продаж никто не ждет. По мнению экспертов, отмена ограничений на ночную продажу пиву увеличит продажи всего на один процент. К тому же предложение идет вразрез с политикой по поддержанию здоровья населения.
В «Русале» идею министерства не комментировали.
Комментарии26
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mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 10:04
Может, обязать всех россиян выпивать по три алюминиевых банки пива каждый день?
Всех, включая детей с 14 лет и даже непьющих.
А также выпускать боярышник в алюминиевых флаконах.
kryimzdick 01 октября 2018 | 10:08
mikhail_spb_: люминиевые банки и по литру бывают, и по три литра. Не все граждане России столько выпьют за ночь. Проще обязать всех россиян ежемесячно покупать по килограмму алюминии в виде элегантного брусочка-слитка
allasc 01 октября 2018 | 10:12
mikhail_spb_: каждую домохозяйку обязать каждый вечер выпекать пироги на фольге, не абы какой а на дерипасовской, проводить ночные рейды..... путинские чаепития.....проверять пирог и фольгу
kryimzdick 01 октября 2018 | 10:13
allasc: Сигареты в люминиевых портсигарах продавать можно, презервативы в люминиевых коробочках, ложечки запретить серебряные и нерж.
stopkran1969 01 октября 2018 | 10:43
kryimzdick: люминиевые презервативы сразу
kryimzdick 01 октября 2018 | 10:53
stopkran1969: люминиевый презерватив можно использовать и без мужчины
dvdd 01 октября 2018 | 10:54
mikhail_spb_: вы усложняете. Нужно просто ввести новый налог на каждого россиянина и платить его в пользу олежки. Тем, кто голосовал за вову, двойной налог.
allasc 01 октября 2018 | 10:05
поддержим Дерипаску отечественной печенью!!!!!
polsan 01 октября 2018 | 10:08
allasc: хроническим алкоголизмом и полным отсутствием мозгов ))
tvitov66 01 октября 2018 | 10:37
polsan: это достижение нашей сверхдержавы уже давно как достигнуто!
gvs 01 октября 2018 | 10:07
А еще надо легализовать "рыбок" и брать с них налог в пользу Дерипаски. ))))
yralez 01 октября 2018 | 10:08
Нужно поручить постовым и золгвардии отнимать деньги у прохожих
allasc 01 октября 2018 | 10:14
yralez: у трезвых прохожих... те кто люминий не покупает
kryimzdick 01 октября 2018 | 10:10
Вот шо цикаво, как говорят родственники Дерибаски. Ограничения на продажу пива и медовухи ночью и на улице в ларьках принималивсь с целью заботы о здоровье, нравственности и безопасности граждан России. Теперь в алюминии пиво не вредит здоровью, можно ночью и на улице?
horseraddish 01 октября 2018 | 10:18
Идея неплохая. Но почему только алюминиевые банки?
stopkran1969 01 октября 2018 | 10:45
horseraddish: люминиевые гробы
piter_ug 01 октября 2018 | 10:20
Больше алюминиевые изделия не покупаю.
И фольгу в том числе.
captaingeorge 01 октября 2018 | 10:24
Креативности не хватает! Вот если бы презервативы научились из алюминия отливать...
kryimzdick 01 октября 2018 | 10:34
dominator13: а если завтра наложат санкции на чугуниевые заводы? Будем пить пиво из чугуниевых банок?
theplate 01 октября 2018 | 10:41
Может еще ларьки у остановок вернуть?
andrewm 01 октября 2018 | 10:41
начать, наконец, выпускать алюминиевые трусы
fikus74 01 октября 2018 | 10:51
А может проще, грохнуть дерипаску, дешевле будет
dvdd 01 октября 2018 | 10:56
fikus74: вова не позволит. Он, как известно, своих не сдаёт.
jetsam 01 октября 2018 | 10:53
еще лучше предлагаю:
поддержать деревянный и дерибсаску - перейти на люминиевый рубль!!!
купюры по 1-2-5 кг и отечественный пуд для очень богатых..
alena01 01 октября 2018 | 10:58
Незаслуженно забыты шапочки из фольги...
alena01 01 октября 2018 | 11:00
alena01: не говоря уже про алюминиевые огурцы на брезентовом поле...