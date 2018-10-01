Правительство придумало еще один способ поддержки бизнеса Олега Дерипаски

В Минпромторге хотят разрешить продажу пива в алюминиевых банках по ночам.

Дерипаска и «Русал» попали под санкции США весной. Спрос на алюминиевую продукцию из-за этого существенно снизился, считают в ведомстве Дениса Мантурова. Поддержать производителя хотят с помощью снятия запрета на продажу пива в нестационарных киосках и ночью.

Это будет способствовать развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и суррогатов, росту доходов бюджета всех уровней, цитирует газета «Коммерсантъ» законопроект Минпромторга.

В антимонопольной службе идею не одобряют. ФАС говорит об игнорировании интересов производителей других видов тары. Пивоваров инициатива, напротив, обрадовала. Хотя бурного роста продаж никто не ждет. По мнению экспертов, отмена ограничений на ночную продажу пиву увеличит продажи всего на один процент. К тому же предложение идет вразрез с политикой по поддержанию здоровья населения.

В «Русале» идею министерства не комментировали.