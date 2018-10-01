Минздрав выступил за ограничение продажи алкоголя нетрезвым людям

Продавать спиртное пьяному человеку, значит создавать дополнительный разрушающий для него фактор, усугубляя его состояние, сказала глава ведомства Вероника Скворцова в интервью агентству ТАСС. По её мнению, пьяный человек не способен оценивать риски, поэтому может быть опасен не только для окружающих, но и для себя.