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09:32, 01 октября 2018

Минздрав выступил за ограничение продажи алкоголя нетрезвым людям

Продавать спиртное пьяному человеку, значит создавать дополнительный разрушающий для него фактор, усугубляя его состояние, сказала глава ведомства Вероника Скворцова в интервью агентству ТАСС. По её мнению, пьяный человек не способен оценивать риски, поэтому может быть опасен не только для окружающих, но и для себя.

Комментарии

4

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starokozlovicky2gus 01 октября 2018 | 09:38

А дуракам-чиновникам кокаина больше не насыпать. У них от него идеи фонтанируют.

(комментарий скрыт)

timber_head 01 октября 2018 | 09:42

Такое ощущение, что эти дебилы в министерствах просто на изнанку себя выворачивают, чтобы такое ещё придумать для запрещения. Ну и чё, они будут кассиров и продавцов алкотестерами снабжать, чтоб те определяли кому можно продавать, а кому нет?

timber_head 01 октября 2018 | 09:45

Хотя, может быть, все проще? Скворцовой больше не наливать! Она себя не контролирует!

johnywalker 01 октября 2018 | 10:00

Год спустя после прихода путина я говорил что закончится именно этим - несменяемостью власти и идиотскими постановлениями, целью которых является ущемление своборд граждан и стремление залезть к ним в карман

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