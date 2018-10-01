Минздрав выступил за ограничение продажи алкоголя нетрезвым людям
Продавать спиртное пьяному человеку, значит создавать дополнительный разрушающий для него фактор, усугубляя его состояние, сказала глава ведомства Вероника Скворцова в интервью агентству ТАСС. По её мнению, пьяный человек не способен оценивать риски, поэтому может быть опасен не только для окружающих, но и для себя.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
starokozlovicky2gus 01 октября 2018 | 09:38
А дуракам-чиновникам кокаина больше не насыпать. У них от него идеи фонтанируют.
timber_head 01 октября 2018 | 09:42
Такое ощущение, что эти дебилы в министерствах просто на изнанку себя выворачивают, чтобы такое ещё придумать для запрещения. Ну и чё, они будут кассиров и продавцов алкотестерами снабжать, чтоб те определяли кому можно продавать, а кому нет?
timber_head 01 октября 2018 | 09:45
Хотя, может быть, все проще? Скворцовой больше не наливать! Она себя не контролирует!
johnywalker 01 октября 2018 | 10:00
Год спустя после прихода путина я говорил что закончится именно этим - несменяемостью власти и идиотскими постановлениями, целью которых является ущемление своборд граждан и стремление залезть к ним в карман