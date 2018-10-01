СК возбудил уголовное дело после загрязнения реки в Якутии в результате прорыва дамбы на прииске «Алросы»
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. В реку Ирелях из-за прорыва дамбы поступил большой объём воды из технических котлованов. Пробы показали превышение концентрации взвешенных веществ железа и меди.
Комментарии1
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danko1 01 октября 2018 | 09:48
Сплошь катастрофы и аварии пошли после того, как Алрос отдали сынку Сергея Иванова.
Мафия 2-ой волны, как и их отцы, полные тупицы.