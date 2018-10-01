Пассажирский «Боинг» совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за не убравшегося шасси
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Самолёт направлялся из Сочи в Москву. Вынужденная посадка в Краснодаре прошла благополучно.
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Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Самолёт направлялся из Сочи в Москву. Вынужденная посадка в Краснодаре прошла благополучно.
Комментарии2
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dataan 01 октября 2018 | 09:49
И опять эти самолеты-убийцы Боинги. Надо срочно переходить всему авиапарку России на отечественные надежные самолеты. И возродить Туполевское авиастроение. Надёжнее машин чем Тушки небыло и нет.
polsan 01 октября 2018 | 10:03
dataan: Чего врать то, тролль?! )) Есть же многолетняя статистика и она говорит следующее: Boeing 777 - Самый безопасный самолет в мире.
Нет несчастных случаев со смертельным исходом на более чем 19 млн летных часов.
Единственная катастрофа с этой моделью самолета произошла в январе 2008 года, когда у лайнера British Airways при посадке в лондонском аэропорту "Хитроу", остановились оба двигателя из-за образования ледяных кристаллов в топливных баках. Из 136 пассажиров и 16 членов экипажа пострадало три человека, никто не погиб.