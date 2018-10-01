Кандидат от «СР» Андрей Филягин не намерен отказываться от участия во втором туре выборов главы Хакасии

Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин не намерен отказываться от участия во втором туре выборов главы Хакасии. В интервью агентству ТАСС он сказал, что штаб продолжает свою работу, и откуда могла появиться информация о его возможном снятии, он не знает.

Накануне источник газеты «Коммерсантъ» в штабе соперника Филягина – кандидата от КПРФ Валентина Коновалова сказал, что «справедливоросс» в начале этой недели может объявит об отказе от участия в выборах. Второй тур должен состояться 7 октября. После проигрыша в первом туре действующий глава республики Виктор Зимин, выдвинутый от «Единой России», снял свою кандидатуру с повторного голосования с формулировкой «по состоянию здоровья».