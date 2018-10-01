Останкинский суд Москвы сегодня начнёт рассматривать иск бывшего издателя «Форбс» к Николаю Ускову

Останкинский суд Москвы сегодня начнёт рассматривать иск бывшего издателя «Форбс» к редакционному директору издания Николаю Ускову.

Экс-владелец Forbes Александр Федотов просит суд признать, что Усков разгласил коммерческую тайну издания. В интервью «Дождю» от 14 июля журналист рассказал, что съемки проекта Forbes-клуб с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной обошлись примерно в пять миллионов рублей.

Кроме того, Федотов утверждает, что Усков опорочил его честь, достоинство и деловую репутацию. В том же интервью он, по мнению истца, бездоказательно обвинил издателя Forbes во вмешательстве в редакционную политику.

Сумма материальных требований – символическая и составляет 1 рубль по каждому из исков. Представители компании-издателя ACMG подчеркивали, что для них главное – доказать свою правоту, а не получить деньги.

О подаче иска стало известно 7 августа, и с тех пор ситуация вокруг Forbes сильно поменялась. Федотов перестал быть владельцем издания, а уволенный им Усков, напротив, вернулся на должность главного редактора.

О подаче иска стало известно в начале августа. С тех пор ситуация существенно изменилась: Федотов перестал быть владельцем «Форбс», а уволенный им Усков вернулся в издание на новую должность редакционного директора.