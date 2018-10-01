Москва готова обменять Олега Сенцова на трёх российских граждан, которые находятся в заключении в США
Москва готова обменять украинского режиссёра Олега Сенцова на трёх российских граждан, которые находятся в заключении в США. Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин.
Каныгин считает, что Соединённые Штаты могут согласиться на этот обмен из-за соображений гуманизма. При этом о отмечает, что Дональд Трамп может и отказаться, поскольку такой поступок будет выглядеть, как реверанс в сторону Москвы.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 09:07
Видимо, нацдилеру очень важны наркоторговец, торговец оружием и проститутка с похожей на его фамилией?
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vezdehod 01 октября 2018 | 09:14
Скромное желание кремлёвского мечтателя - накось ВЫКУСЬ.
semia 01 октября 2018 | 09:21
А при чем здесь США? Сенцов гражданин США? Так Путин будет мучить своих граждан в обмен на своих наркоторговцев,убийц и проч мусор.
semia 01 октября 2018 | 09:23
Подтверждение Россией,что Сенцов заложник.
danko1 01 октября 2018 | 09:17
Только Сенцов не даст согласия на такой обмен, когда голодает за обмен всех украинских политзаключенных на россиян, находящихся в тюрьмах Украины.
К тому же обмен на международных преступников позорен. Но Кремль на всё согласен, чтобы освободить своих, чтобы те не заговорили, чьё задание выполняли.
patrikk_2 01 октября 2018 | 09:18
Каныгин считает, что Соединённые Штаты могут согласиться на этот обмен из-за соображений гуманизма. При этом о отмечает, что Дональд Трамп может и отказаться...
Павлик-наркоман как комбайнёр из социальной рекламы 90-х. Когда шофер у него спросил:
- До дождя уберём?
- Нет. Никак не уберём. Но вполне может быть что уберём. Я думаю - уберём...
Я таких тупых журналистов-наркоманов в гробу видал.
tapac 01 октября 2018 | 09:08
Высоко своих граждан ценят)))) За одного Украинца - пучок русских шпионов))))
vezdehod 01 октября 2018 | 09:18
Интересное кино...Как можно обменять СВОЕГО российского гражданина (ведь Россия считает Сенцова россиянином) на Троих россиян находящихся в США?
cromwel 01 октября 2018 | 09:11
А готовы ли сша? Сенцов врядли им нужен, а вот отдать наркоторговца- это врядли...
parasuk_ 01 октября 2018 | 09:12
Зачем американцам тощий украинский террорист? Или будут его на замену для хохолбаши готовить :)
ramses333 01 октября 2018 | 09:12
Предложение "Москвы", рассчитанное на заведомый отказ. Этакое глумливое похихикивание ничтожеств в адрес Сенцова и тех, кто борется за его жизнь и свободу.
sam2018 01 октября 2018 | 09:20
Лауреата нобелевский премии в конечном итоге будут не менять, а освобождать морпехи США, предварительно сбросив а.б. на Москву !
advokat52 advokat 01 октября 2018 | 09:23
как это интересно Москва готова к обмену? Сенцов по заверению кремля является гражданином РФ и поэтому обмену или выдачи другому государству не подлежит, если верить Конституции РФ
parasuk_ 01 октября 2018 | 09:28
advokat52: если технически, то его можно помиловать и позволить выехать из странны. Одновременно с помилованием и возвращением бута и компании
sasass 01 октября 2018 | 09:23
Есть опасность , что заложниками будут делать невиновных людей и обменивать на опасных преступников...
tanber 01 октября 2018 | 09:26
А причем здесь Америка!? Что то совсем с нашим лидером хреново! И почему на трех? На всех сидящих в США!!
tina56 01 октября 2018 | 09:27
Олег Сенцов настаивает на освобождении украинских пленных.
Если их всех обменяют на торговцев оружия и протистутку из России, хрен бы с ними, но российских пленных в таком случае оставят в Украине.