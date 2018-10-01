Москва готова обменять Олега Сенцова на трёх российских граждан, которые находятся в заключении в США

Москва готова обменять украинского режиссёра Олега Сенцова на трёх российских граждан, которые находятся в заключении в США. Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин.

Каныгин считает, что Соединённые Штаты могут согласиться на этот обмен из-за соображений гуманизма. При этом о отмечает, что Дональд Трамп может и отказаться, поскольку такой поступок будет выглядеть, как реверанс в сторону Москвы.