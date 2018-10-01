Минфин и ЦБ, по некоторым данным, предложили перевести россиян на новую систему накопительной пенсии без их согласия
Для этого, как утверждается, там воспользуются нормой закона, которая признает молчание выражением воли.
Автоматическое подключение к новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала коснется 70 млн человек, рассказали источники РБК. По их словам, механизм будет работать в негосударственных пенсионных фондах или в государственном фонде «Внешэкономбанка». При этом собеседники издания отмечают, что граждан будут обязаны проинформировать о подключении к новой системе: эту обязанность, как предполагается, возложат на работодателей. В то же время эксперты полагают, что так называемая «автоподписка» на накопительную систему индивидуального пенсионного капитала не исключает возможности отказа от нее. Концепция, напомним, была представлена Минфином и Центробанком в сентябре 2016 года. Она призвана заменить и модернизировать замороженную 4 года назад накопительную пенсию. Согласно проекту, как отмечает РБК, размер взносов в систему в течение пяти лет увеличится до 6%.
В Центробанке заявили, что законопроект находится в стадии подготовки и комментарии по нему преждевременны.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 09:04
Ну переведут, и что?
А затем эту накопительную часть тоже заморозят и используют на строительство какого-нибудь дурацкого моста.
vezdehod 01 октября 2018 | 09:12
Согласие было получено 18 марта 2018 года и теперь оно "пролонгировано", ещё на Шесть лет.
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aleks50 Алексей Клубников 01 октября 2018 | 09:11
Опять ограбят, они по другому не могут.
ed10075 01 октября 2018 | 09:13
Ключевым в этой новости является "без их согласия".
Презрение к народу ворья, узурпировавшего власть, достигло апогея.
Достигнув власти и превратив бюджет страны в собственный карман, питерское жульё "нагнуло" народ до состояния безропотного скота в стойле.
tag188 01 октября 2018 | 09:15
Для этого, как утверждается, там воспользуются нормой закона, которая признает молчание выражением воли.
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Да надо вообще, для россиян (если они конечно не чиновники) зарплаты отменить. Пусть за трудодни работают. Молчание -- знак согласия. Тем более, еще многие мечтают о такой скрепе как товарищ Сталин. При нем такое и было, пусть насладятся своей мечтой.
polsan 01 октября 2018 | 09:18
Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть! ))
vasya_von_smetankin 01 октября 2018 | 09:24
Червячков же не спрашивают, перед тем, как насадить их на крючок.
Как и овец перед стрижкой.
Как и баранов перед шашлыком...
kochar 01 октября 2018 | 09:27
"...воспользуются нормой закона, которая признает молчание выражением воли."
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Животные.
sasass 01 октября 2018 | 09:29
Государство хочет уйти от пенсионной системы вообще и сделать ее коммерческой- спикер Володин не зря вякал....
sergo_25_26 01 октября 2018 | 09:31
А когда интересно народ спрашивали. Про Крым или Донбасс или Сирию? Но народ всегда все поддерживает.