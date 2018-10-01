Минфин и ЦБ, по некоторым данным, предложили перевести россиян на новую систему накопительной пенсии без их согласия

Для этого, как утверждается, там воспользуются нормой закона, которая признает молчание выражением воли.

Автоматическое подключение к новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала коснется 70 млн человек, рассказали источники РБК. По их словам, механизм будет работать в негосударственных пенсионных фондах или в государственном фонде «Внешэкономбанка». При этом собеседники издания отмечают, что граждан будут обязаны проинформировать о подключении к новой системе: эту обязанность, как предполагается, возложат на работодателей. В то же время эксперты полагают, что так называемая «автоподписка» на накопительную систему индивидуального пенсионного капитала не исключает возможности отказа от нее. Концепция, напомним, была представлена Минфином и Центробанком в сентябре 2016 года. Она призвана заменить и модернизировать замороженную 4 года назад накопительную пенсию. Согласно проекту, как отмечает РБК, размер взносов в систему в течение пяти лет увеличится до 6%.

В Центробанке заявили, что законопроект находится в стадии подготовки и комментарии по нему преждевременны.