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09:01, 01 октября 2018

Минфин и ЦБ, по некоторым данным, предложили перевести россиян на новую систему накопительной пенсии без их согласия

Для этого, как утверждается, там воспользуются нормой закона, которая признает молчание выражением воли.

Автоматическое подключение к новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала коснется 70 млн человек, рассказали источники РБК. По их словам, механизм будет работать в негосударственных пенсионных фондах или в государственном фонде «Внешэкономбанка». При этом собеседники издания отмечают, что граждан будут обязаны проинформировать о подключении к новой системе: эту обязанность, как предполагается, возложат на работодателей. В то же время эксперты полагают, что так называемая «автоподписка» на накопительную систему индивидуального пенсионного капитала не исключает возможности отказа от нее. Концепция, напомним, была представлена Минфином и Центробанком в сентябре 2016 года. Она призвана заменить и модернизировать замороженную 4 года назад накопительную пенсию. Согласно проекту, как отмечает РБК, размер взносов в систему в течение пяти лет увеличится до 6%.

В Центробанке заявили, что законопроект находится в стадии подготовки и комментарии по нему преждевременны.

Комментарии

11

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mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 09:04


Ну переведут, и что?
А затем эту накопительную часть тоже заморозят и используют на строительство какого-нибудь дурацкого моста.

vezdehod 01 октября 2018 | 09:12

Согласие было получено 18 марта 2018 года и теперь оно "пролонгировано", ещё на Шесть лет.

yulya_tsikina08 01 октября 2018 | 09:09

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aleks50 Алексей Клубников 01 октября 2018 | 09:11

Опять ограбят, они по другому не могут.

ed10075 01 октября 2018 | 09:13

Ключевым в этой новости является "без их согласия".
Презрение к народу ворья, узурпировавшего власть, достигло апогея.
Достигнув власти и превратив бюджет страны в собственный карман, питерское жульё "нагнуло" народ до состояния безропотного скота в стойле.

tag188 01 октября 2018 | 09:15

Для этого, как утверждается, там воспользуются нормой закона, которая признает молчание выражением воли.
====================
Да надо вообще, для россиян (если они конечно не чиновники) зарплаты отменить. Пусть за трудодни работают. Молчание -- знак согласия. Тем более, еще многие мечтают о такой скрепе как товарищ Сталин. При нем такое и было, пусть насладятся своей мечтой.

polsan 01 октября 2018 | 09:18

Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть! ))

(комментарий скрыт)

vasya_von_smetankin 01 октября 2018 | 09:24

Червячков же не спрашивают, перед тем, как насадить их на крючок.
Как и овец перед стрижкой.
Как и баранов перед шашлыком...

kochar 01 октября 2018 | 09:27

"...воспользуются нормой закона, которая признает молчание выражением воли."
_________________
Животные.

sasass 01 октября 2018 | 09:29

Государство хочет уйти от пенсионной системы вообще и сделать ее коммерческой- спикер Володин не зря вякал....

sergo_25_26 01 октября 2018 | 09:31

А когда интересно народ спрашивали. Про Крым или Донбасс или Сирию? Но народ всегда все поддерживает.

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