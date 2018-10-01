Число жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1200 человек
Об этом сообщает местная пресса. Спасатели говорят, что эта цифра ещё будет расти. Власти страны заявили о готовности принять иностранную. Помощь в ликвидации последствий.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
traxau_okurka 01 октября 2018 | 08:55
Срочно тряхнуть российских пенсионеров и послать гумкомвои!!
yulya_tsikina08 01 октября 2018 | 09:09
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk