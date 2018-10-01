В Арабских Эмиратах возбудили уголовное дело в отношении сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова

Его подозревают в подделке вида на жительство. По версии следствия, он изменил срок действия документа, что в результате ему позволило стать членом Совета Федерации, сообщает РБК. Об этом изданию рассказали источник, знакомый с ходом расследования, и депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов, который указан в документах, как заявитель по уголовному делу.