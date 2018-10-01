Фонд «Талант и успех», среди учредителей которого Сергей Ролдугин, в получит из бюджета почти 6,5 миллиардов рублей

Фонд «Талант и успех», среди учредителей которого музыкант Сергей Ролдугин, в ближайшие 3 года получит из бюджета почти 6,5 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на проект Федерального бюджета пишет РБК. В рамках национального проекта «Образование» Фонду предстоит создать центры выявления поддержки и развития способностей у детей и молодёжи. Как напоминает издание, Ролдугин является другом президента России Владимира Путина и крёстным отцом его старшей дочери. Кроме того, президент России возглавляет попечительский совет Фонда.