Фонд «Талант и успех», среди учредителей которого Сергей Ролдугин, в получит из бюджета почти 6,5 миллиардов рублей
Фонд «Талант и успех», среди учредителей которого музыкант Сергей Ролдугин, в ближайшие 3 года получит из бюджета почти 6,5 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на проект Федерального бюджета пишет РБК. В рамках национального проекта «Образование» Фонду предстоит создать центры выявления поддержки и развития способностей у детей и молодёжи. Как напоминает издание, Ролдугин является другом президента России Владимира Путина и крёстным отцом его старшей дочери. Кроме того, президент России возглавляет попечительский совет Фонда.
Комментарии22
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consts 01 октября 2018 | 08:52
Все уже должны привыкнуть, ведь ничего необычного не случилось - Царь раздает подарки своей челяди.
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alextheterrible 01 октября 2018 | 08:53
Неплохие бабки свиолончелят ролдугинские!
kunst54 01 октября 2018 | 08:56
И всем им продавать только алюминиевые рояли, скрипки и виолончели.
nikmart001 01 октября 2018 | 08:56
Ну раз написали о выделении средств на развитие, то теперь оппозиции надо проконтролировать, куда эти деньги пойдут. Будут ли создаваться реальные центры.
equus 01 октября 2018 | 09:00
nikmart001:
Да.
ulagai 01 октября 2018 | 08:58
Ролдугин-самый богатый музыкант во вселенной.Особенный успех принесло исполнение песни "С чего начинается Родина?"
vezdehod 01 октября 2018 | 09:21
Ролдугин хорошо играет на своём инструменте и лишние Лярды ему не помешают.
midnightblues 01 октября 2018 | 09:29
vezdehod: В детстве моим соседом по даче был один из самых крутых виолончелистов планеты-но что то он не был особенно миллионером
equus 01 октября 2018 | 08:58
И почему я в детстве не учился играть на виолончели...
;-)
aleks50 Алексей Клубников 01 октября 2018 | 09:04
equus:У него эксклюзивная виолончель, путинская. Это не фигня какая нибудь от Амати или Страдивари.
aleks50 Алексей Клубников 01 октября 2018 | 09:01
Погреет Ролдугин свой смычок в фонде или позолотит.
yralez 01 октября 2018 | 09:05
Кинули крестного папку и кореша ......вместо 2 лярдов баксов дали ему взамен 6 лярдов деревянных.
yralez 01 октября 2018 | 09:07
И ни одного пригожинского........все силы брошены в блог Бабченко.
И соплями от зависти давятся......им то такой талант и успех не светит, слишком мелкая мразь.
petrovich_spb 01 октября 2018 | 09:17
Слыхали, будущие пенсионеры? Не та у вас профессия! На виолончелистов учиться надо было)))
matsuvi 01 октября 2018 | 09:19
За такие дела что с президентом Южной Кореи сделали?
compare 01 октября 2018 | 09:21
привычно уже и потому мерзко, это разбрасывание миллиардов среди прислуги....
hidaldo_hot 01 октября 2018 | 09:23
Жулики и воры во времена, когда говорят пушки, решили нажиться на культуре. Ненасытные...
shmuel63 01 октября 2018 | 09:27
"...центры выявления поддержки и развития способностей у детей и молодёжи. " - по-моему, выявлением способных занимается Главное управление по противодействию экстремизму МВД.
natalia2108 01 октября 2018 | 09:27
"Талант и успех". Могли бы придумать что-нибудь пооригинальнее рогов и копыт.
vedma2017 01 октября 2018 | 09:30
путину опять, зачем-то наличка понадобилась ...
kochar 01 октября 2018 | 09:32
Фонд «Безработица и пенсия », среди учредителей которого является Вася Пупкин, получит из бюджета почти одну тысяча рублей и пинок под зад.