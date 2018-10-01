Правительство вновь готово помочь Олегу Дерипаске льготами

Как стало известно газете «КоммерсантЪ», Минпромторг предлагает снять запрет на продажу пива в алюминиевой банке по ночам. Кроме того, предлагается вновь разрешить продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи в алюминиевых банках в нестационарных торговых объектах, то есть, в киосках и ларьках.

В Министерстве посчитали, что это может стать частью комплекса мер для поддержки алюминиевой промышленности, поскольку российские производители из-за санкций столкнулись с серьёзным сокращением спроса. При этом издание отмечает,что если бизнес Олега Дерипаски и выиграет в этой ситуации, то немного и косвенно.