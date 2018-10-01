Правительство вновь готово помочь Олегу Дерипаске льготами
Как стало известно газете «КоммерсантЪ», Минпромторг предлагает снять запрет на продажу пива в алюминиевой банке по ночам. Кроме того, предлагается вновь разрешить продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи в алюминиевых банках в нестационарных торговых объектах, то есть, в киосках и ларьках.
В Министерстве посчитали, что это может стать частью комплекса мер для поддержки алюминиевой промышленности, поскольку российские производители из-за санкций столкнулись с серьёзным сокращением спроса. При этом издание отмечает,что если бизнес Олега Дерипаски и выиграет в этой ситуации, то немного и косвенно.
Комментарии12
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stebinmaku 01 октября 2018 | 08:48
И другой алкоголь тоже выпускать в люминии. И стенки баночек потолще, пару сантиметров. Можно развозить в автолавках по предприятиям для продажы ночной смене. Купившим водку в аллюминиевой таре - в нагрузку аллюминиевые огурцы. А кто не будет пить из люминия, пойдёт таскать чугуний..
book_publisher 01 октября 2018 | 09:03
- Даешь кефир и ряженку в алюминиевых баках!
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timbuktu 01 октября 2018 | 08:49
учитывая рапорты российского телевизора о полезности западных санкций для россии,могу я предположить ,что олег дерипаска - это такое государство типа кубы или из африки.которое россия сначала спонсирует. а потом списывает ему все долги?
kunst54 01 октября 2018 | 08:54
Посуду в Кремле, в Охотном ряду, на Старой площади, в мэрии и в МИДе - только из алюминия подавать: тарелки, миски, стаканы, чашки. вилки, ложки, ножи...
alshatrs 01 октября 2018 | 08:58
Чувствую поднимется не по детских на пивных банках
b054026 01 октября 2018 | 08:58
Ничего Дерипаске не обломится. Весь люмень, бомжи сдадут в скупку цветмета. Новый производить, не понадобится ;-)
consts 01 октября 2018 | 09:01
А нельзя ли разрешить курить в аэропортах, поездах, кафе и ресторанах при условии. что сигареты будут храниться в алюминиевых портсигарах?
ulagai 01 октября 2018 | 09:11
Спасение дерибаски-святая обязанность каждого гражданина России.Есть дерибаска-есть Россия.
cromwel 01 октября 2018 | 09:14
Вот таким козлам мы всегда готовы помочь. А на население насрать.
iltrovatore 01 октября 2018 | 09:17
а может еще скинуться ему на бедность? просто жалко смотреть как он загибается!
tag188 01 октября 2018 | 09:24
Надо обязать всех россиян ходить в шапочках из фольги. Под предлогом того, что пиндосы облучают их зомби-лучами со спутников.
А потом в алюминиевых касках, под предлогом того, что пиндосы усилили излучатели, и шапочки из фольги уже не защищают россиян от зомби-лучей.