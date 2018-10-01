Дагестан стал лидирующим регионом России по числу сторонников здорового образа жизни

Это выяснило агентство РИА «Новости». Республика набрала по результатам исследования больше 90 баллов. Следом за Дагестаном идут Чечня и Кабардино-Балкария, а также Краснодарский край и Ингушетия. За пределами Северокавказского и Южного округов в лидерах Пензенская область.

Антирейтинг возглавляет Еврейская Автономная область.