Дагестан стал лидирующим регионом России по числу сторонников здорового образа жизни
Это выяснило агентство РИА «Новости». Республика набрала по результатам исследования больше 90 баллов. Следом за Дагестаном идут Чечня и Кабардино-Балкария, а также Краснодарский край и Ингушетия. За пределами Северокавказского и Южного округов в лидерах Пензенская область.
Антирейтинг возглавляет Еврейская Автономная область.
Комментарии3
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timbuktu 01 октября 2018 | 08:44
учитывая собственный опыт пребывания в краснодарском крае и общения с жителями дагестана ,не могу не задаться вопросом:а не связано ли последнее место евреейской автономной области с обострением отношений с израилем?
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borhudarov 01 октября 2018 | 08:46
Им там чего, жрать совсем нечего? Или уже всё разворовали, ничего не осталось?