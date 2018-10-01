В России сегодня вступает в силу очередное положение так называемого «закона Яровой»

Операторы связи теперь начнут хранить в полном объеме весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток.

Под хранение в специальных накопителях информации с сегодняшнего дня подпадают голосовые и текстовые сообщения, изображения, видео и другие виды интернет-трафика. Массивы данных за последние 30 суток будут храниться в течение 6 месяцев. При этом ежегодно емкость накопителей должна увеличиваться на 15% в течение пяти лет с даты их ввода в эксплуатацию. Эти нормы должны были вступить еще с 1 июля, однако правительство ввело трехмесячную отсрочку. В результате с этой даты операторы связи начали сохранять только аудиозаписи разговоров и SMS. Их также, согласно «пакету Яровой», необходимо хранить на протяжении 6 месяцев. Между тем, кабмин лишь на прошлой неделе подготовил проект параметров накопителей, которые должны приобрести операторы связи. Это связано с требованием перехода на российские хранилища, одобренные ФСБ. При этом операторы связи могут держать данные на накопителях других компаний, однако это также должны будут согласовать спецслужбы.

Эксперты ранее оценивали затраты на реализацию «закона Яровой» в 45 млрд рублей.