Две трети россиян заявляют, что пенсионная реформа не повлияла на их планы участвовать в прошедших 9 сентября выборах
Две трети россиян заявляют, что пенсионная реформа не повлияла на их планы участвовать или не участвовать в прошедших 9 сентября выборах. Это выяснил Левада-Центр. По словам социологов, противники повышения пенсионного возраста в единый день голосования в основном остались дома и на избирательные участки не пошли, пишет РБК.
Комментарии5
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danko1 01 октября 2018 | 08:44
Гроша ломанного эти опросы не стоят, если на желание участвовать 2/3 не повлияла пенсионная реформа, а участвовала в них намного меньше половины.
drgonish 01 октября 2018 | 09:03
danko1:
Гроша ломаного стоят не опросы, а заголовки на ЭХО, на базе которых вы строите выводы.
consts 01 октября 2018 | 08:46
Что-то в результатах этого опроса какая-то дикая арифметика получается...
yralez 01 октября 2018 | 08:49
Значит пора вводить второй этап изменений в пенсионное законодательство......отменить пенсии вообще на....
drgonish 01 октября 2018 | 08:59
[По словам социологов, противники повышения пенсионного возраста в единый день голосования в основном остались дома ]
Кто бы сомневался. Явка в среднем по стране - 25%
Вот и пусть не ноют теперь.