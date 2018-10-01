Две трети россиян заявляют, что пенсионная реформа не повлияла на их планы участвовать в прошедших 9 сентября выборах

Две трети россиян заявляют, что пенсионная реформа не повлияла на их планы участвовать или не участвовать в прошедших 9 сентября выборах. Это выяснил Левада-Центр. По словам социологов, противники повышения пенсионного возраста в единый день голосования в основном остались дома и на избирательные участки не пошли, пишет РБК.