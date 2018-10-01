В ЕС и НАТО призвали уважать итоги референдума в Македонии, несмотря на низкую явку...

Между тем, в Центризбиркоме страны подчеркнули, что одно из ключевых условий не было выполнено, и итоги не могут быть приняты из-за того, что проголосовало меньше половины граждан, включённых в список избирателей. В ходе референдума жители должны были сказать, согласны ли они на переименование страны в Северную Македонию. В бланке указывалось, что смена названия позволит рассчитывать в дальнейшем на вступление в ЕС и НАТО.