В ЕС и НАТО призвали уважать итоги референдума в Македонии, несмотря на низкую явку
Между тем, в Центризбиркоме страны подчеркнули, что одно из ключевых условий не было выполнено, и итоги не могут быть приняты из-за того, что проголосовало меньше половины граждан, включённых в список избирателей. В ходе референдума жители должны были сказать, согласны ли они на переименование страны в Северную Македонию. В бланке указывалось, что смена названия позволит рассчитывать в дальнейшем на вступление в ЕС и НАТО.
Комментарии11
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vilingrad 01 октября 2018 | 08:32
Всём все по фигу, кроме горячего обиженного на всех и мстительного русского царька:)
patrikk_2 01 октября 2018 | 08:42
В ЕС и НАТО призвали уважать итоги референдума в Македонии, несмотря на низкую явку...
Явка на историческом Крымском референдуме, составила 83,1% от числа жителей полуострова.
shicotus_live 01 октября 2018 | 08:46
patrikk_2: Похоже, жители Македонии проголосовали "ногами" против унизительного проекта собственных элит.
Проще говоря. послали нах.))
drgonish 01 октября 2018 | 08:49
patrikk_2:
[Явка на историческом Крымском референдуме....]
Ну, там же не от России отделялись с целью вступления в НАТО, а наоборот.
Потому, там никаких итогов уважать не надо.
b522 01 октября 2018 | 09:02
patrikk_2: Что не сделаешь под дулом автомата!
b522 01 октября 2018 | 09:05
patrikk_2: Загадка: какая страна, запрещающая на своей территории подобные референдумы, проводит таковые в чужой? При этом двадцать лет клянётся соблюдать территориальную целостность соседа?
gluhoy2250 01 октября 2018 | 09:18
vilingrad: кромерусского царька:)
Пугало, а царек то здесь причем? В голове тараканы в вышеванках спать мешают, так прогани!
drgonish 01 октября 2018 | 08:43
[В ЕС и НАТО призвали уважать итоги референдума в Македонии]
ЕС и НАТО клали болт на внутренние законы других стран, и при любой возможности это демонстрируют.
А в Македонии, походу, население вроде нашего: хотели демократии и самостийности в 91 году, а теперь жопу от дивана не оторвать, чтоб проголосовать, нужна ли им база НАТО на территории их страны, площадью меньше московской области.
b522 01 октября 2018 | 09:08
drgonish:Болт наклали на на Россию, убегая под защиту НАТО! Понятно, чтот вам это неприятно, но таковы реалии!
gluhoy2250 01 октября 2018 | 09:14
А, демшиза помалкивает, видимо методичку еще не обновили! Интересно как будут извиваться, чтобы оправдать и низкую явку и требование НАТЫ уважать! А в Македони население всего 600 тысяч меньше, чем в Крыму и их 30% просто необходимо уважать, а мнение 82% Крымчан по фигу, они же не в НАТУ хотели, а это....!
compare 01 октября 2018 | 09:23
разберутся без наших "лаптей",уж точно...у них,хотя бы референдумы проводят,мы же-"жизнь по-факту"...