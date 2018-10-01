Пассажирский «Боинг» совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за не убравшегося шасси
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Самолёт направлялся из Сочи в Москву. Вынужденная посадка в Краснодаре прошла благополучно.
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Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Самолёт направлялся из Сочи в Москву. Вынужденная посадка в Краснодаре прошла благополучно.
Комментарии2
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huyt 01 октября 2018 | 08:23
Этому Боингу наверно очень много лет. Опять в российском небе летает ржавый хлам.Неужели нам мало катастроф? Ждём очередной,да?
a_111111 01 октября 2018 | 09:31
А авиакомпания?