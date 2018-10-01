Бизнесмен Алишер Усманов утверждает, что в России остался всего один олигарх
При этом его имя предприниматель называть не стал. Усманов подчеркнул, что себя к категории олигархов не относит, не может терпеть это слово и считает, что в нём есть нечто, ущербное для мужчины", пишет РБК.
Комментарии4
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gregor 01 октября 2018 | 08:19
Бизнесмен Алишер Усманов утверждает, что в России остался всего один олигарх
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Путин .
danko1 01 октября 2018 | 08:36
gregor: А все остальные богатейшие воры - подолигархи, под Путиным ходят и ему подчиняются.
huyt 01 октября 2018 | 08:21
Я так тоже подумал, что олигархом наверно является нацлидер, а остальные не олигархи, а бизнесмены.
pedrobutylkovich 01 октября 2018 | 08:29
huyt: Бизнесменов в России нет! Есть только БАРЫГИ...