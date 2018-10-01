США, Канада и Мексика договорились о перезаключении Североамериканского соглашения о свободной торговле

Об этом говорится на сайте канадского правительства. Детали должны быть опубликованы в ближайшее время.

Ранее о завершении переговоров совершил канадский телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленный источник. Согласно предварительным данным, американские производители получили доступ к канадскому молочному рынку, а Оттава добилась сохранения механизма разрешения торговых споров.

Пересмотр соглашения был одним из предвыборных обещаний американского лидера Дональда Трампа.