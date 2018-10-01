Россиян, по данным источников, собираются подключить к новой системе накопительной пенсии без их согласия
Об этом пишет РБК. По данным издания, реформа, подготовкой которого занимаются Центробанк и Минфин, будет базироваться на норме закона, признающей молчание выражением воли. Для отказа надо будет написать заявление.
Предполагается, что по умолчанию работающих россиян подключат к системе отчисления взносов с их зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Размер взносов составит 6 процентов. В пресс-службе Центробанка изданию РБК сообщили, что законопроект находится в стадии подготовки.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
huyt 01 октября 2018 | 08:19
Лучше наверно копить деньги в банке, на худой конец в 3-х литровой дома, чем надеяться
на путинский вороватый пенс.фонд, который обдерёт снова до нитки.
astet 01 октября 2018 | 08:25
huyt: ...без их согласия...
А кого интересует согласие блеющего стада?!!
Думаю, Путин со подельниками
ещё очень мягок со своими овцами!
Надо бы собирать с этого быдла
деньги на пенсии,
а пенсии не платить!!!
Это - как раз то,
что нужно овцам
для увеличения продолжительности их жизни!
vedma2017 01 октября 2018 | 09:09
astet:
Думаете , америку открыли ? Они давно уже так и делают.
Клептоман считает, что перзидент - хозяин и всех денег, и всего населения, которое ему деньги обеспечивает.
shmuel63 01 октября 2018 | 08:21
Молчание населения как выражение его воли (точнее, согласия) - это главная российская скрепа.
ivar1964 01 октября 2018 | 08:25
Красиво! То есть, фактическое уменьшение зарплаты в расчете на увеличение будущей пенсии, а поскольку до пенсии дотянут не все ....
blindpew_33 01 октября 2018 | 08:25
А какая альтернатива?
Ну вот напишу я отказ, что тогда?
Мне эти 6% выдадут с зарплатой?
Что-то сильно подозреваю, что в любом случае мне этих денег не видать. Либо снова "заморозят", либо отберут иным способом.
u237 01 октября 2018 | 08:37
blindpew_33: молодец - Россия страна без альтернативы, у рабов ведь не альтернативы, он раб и сегодня и завтра, если только он "не проснется"
neyexo 01 октября 2018 | 08:25
Россияне давно на все согласны, go ahead
meteor1908 01 октября 2018 | 08:25
Бесконечная переделка пенсионной системы доказывает лишь одно: государством руководят люди, которые вообще ничего в этом не понимают, поэтому используют метод тыка.
plank1957 01 октября 2018 | 08:27
Однажды уже вводили накопительные пенсионные отчисления, которые власть у нас беззастенчиво украла. Нетрудно догадаться, что готовится новое ограбление во имя торжества "великой" РФ.
avp235 01 октября 2018 | 09:08
plank1957:
Ошибаетесь, не однажды, а дважды. Первый раз еще в СССР в середине или конце 70-х. Тоже пропали без извинений и компенсаций. Просто то поколение ушло (уходит), а новые будущие пенсионеры тогда были детьми и ничего не понимали.
putin_itogy 01 октября 2018 | 08:30
Здравствуй жопа - новый год..
С новым "вовиным днём" вас, бабушки и дедушки..
dominator13 01 октября 2018 | 08:34
Какае согласие можно спрашивать у скота?
gregor 01 октября 2018 | 08:34
Россиян, по данным источников, собираются подключить к новой системе накопительной пенсии без их согласия
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какое согласие ? Согласие кого ? 86 % телевизионного электората ?
Так они уже заранее одобрямс . Могут вообще пенсии не платить ... одобрямс всё равно .
vilingrad 01 октября 2018 | 08:35
"А еще можно ввести налог на слезы"- вдохновенно сказал Арсланбек-"А также на воздух, ветер и дождь"(Повесть о Ходже Насреддине)
klukvik 01 октября 2018 | 08:37
пральна, уж доить, так доить, народец по полной, чтобы раньше дохли
consts 01 октября 2018 | 08:42
" подключат к системе отчисления взносов с их зарплат в негосударственные пенсионные фонды".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А кого в какой НЕгосударственный фонд подключать будет выбираться лотереей?
wuwer 01 октября 2018 | 08:53
Ну прошла волна протестов против повышения пенсионного возраста
Провели опросы, собрали подписи "против"
И чё? Власть почесалась?
Налевав на мнение народонаселения, гнёт свою линию
И тут сделают, как их левая нога пожелает
alshatrs 01 октября 2018 | 08:55
Я вообще решил больше не платить этому вороватому лживому государству ни копейки кроме НДС просто его нереально не платить он входит во все товары и услуги. А терпилы пусть продолжают платить хоть куда. PS: я бы на месте путина вообще отменил пенсию и ввёл бы какой-нибудь налог на сирию на крым на дружков своих миллиардеров
всё равно промолчат и схавают терпилоиды.
ulagai 01 октября 2018 | 09:14
Баранов не спрашивают когда стричь или резать.