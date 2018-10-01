Россиян, по данным источников, собираются подключить к новой системе накопительной пенсии без их согласия

Об этом пишет РБК. По данным издания, реформа, подготовкой которого занимаются Центробанк и Минфин, будет базироваться на норме закона, признающей молчание выражением воли. Для отказа надо будет написать заявление.



Предполагается, что по умолчанию работающих россиян подключат к системе отчисления взносов с их зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Размер взносов составит 6 процентов. В пресс-службе Центробанка изданию РБК сообщили, что законопроект находится в стадии подготовки.