В России сегодня начинается осенний призыв в армию

Ряды вооружённых сил пополнит более 130 тысяч человек. Между тем в некоторых регионах призыв оказался под угрозой срыва.

Призыв стартует на фоне намерения властей обязать людей призывного возраста приходить в военкоматы даже если они не получали повестку. Госдума весной поддержала такой проект закона в первом чтении, в остальных двух хочет рассмотреть в ближайшие месяцы. Указ об осеннем призыве в армию подписал президент и верховный главнокомандующий Путин. Документ затронет 132 тысячи человек. В армию традиционно заберут тех, кому от 18 до 27 лет. И кого признали годным к службе. С призывом в ряде регионов возникли проблемы. Так во Владимирской области повсеместно не хватает врачей в медкомиссиях при военкоматах. Это серьёзно затягивает выдачу заключений о годности к военной службе, пожаловался главный военком региона Владимир Кручинин. Его слова приводит местный портал provladimir.ru. Родственники призывников отмечают, что военкоматы ради выполнения плана по призыву не всегда тщательно обследуют молодых людей для выявления проблем со здоровьем.

Осенний призыв продлится до начала декабря.