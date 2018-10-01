Минюст США подал в суд на власти Калифорнии после принятия штатом закона о сетевом нейтралитете
Об этом сообщает телеканал CNN. Согласно закону, интернет-провайдеры не могут блокировать или снижать скорость доступа к определенному контенту или взимать плату с приложений или компаний за более быстрый доступ.
В Минюсте считают, что что Калифорния пытается подорвать регулирующую политику американского правительства.
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