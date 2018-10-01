Еще одна часть «Пакета Яровой» вступает в силу сегодня. Она обязывает провайдеров на протяжении 30 дней хранить все переданные пользователем сообщения.

«Закон Яровой» сейчас невыполним, но его продолжат внедрять, несмотря на очевидные недостатки. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал экономист Сергей Алексашенко.

Алексашенко добавил, что власти не откажутся от «Закона Яровой» еще и потому что в его реализацию и вложены и еще будут вложены колоссальные деньги.