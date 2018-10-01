Еще одна часть «Пакета Яровой» вступает в силу сегодня
Еще одна часть «Пакета Яровой» вступает в силу сегодня. Она обязывает провайдеров на протяжении 30 дней хранить все переданные пользователем сообщения.
«Закон Яровой» сейчас невыполним, но его продолжат внедрять, несмотря на очевидные недостатки. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал экономист Сергей Алексашенко.
Алексашенко добавил, что власти не откажутся от «Закона Яровой» еще и потому что в его реализацию и вложены и еще будут вложены колоссальные деньги.
Комментарии3
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huyt 01 октября 2018 | 08:09
"Распилят" действительно много денег.Для этого в основном всё и затевалось, как я думаю.
stopkran1969 01 октября 2018 | 08:16
Маразм крепчал, бабло пилилось
a_111111 01 октября 2018 | 08:20
А интересно Яровой что-то перепало? Или она так, пионерка....