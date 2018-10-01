Минпромторг может поддержать бизнес Олега Дерипаски отменой запрета на ночную продажу пива в алюминиевых банках
Для этого в ведомстве уже разработали соответствующий законопроект.
Изменения могут коснуться пива, пивных напитков, сидра и медовухи в алюминиевых банках, произведенных в Евразийском экономическом союзе. Об этом пишет «КоммерсантЪ», в распоряжении которого оказался проект Минпромторга. Разрешение продавать слабый алкоголь в банках ночью, по данным газеты, ведомство решило ввести из-за того, что российские производители алюминия столкнулись с серьезным сокращением спроса. Он же, в свою очередь, вызван экономическими санкциями, говорится в пояснительной записке. Против бизнесмена Олег Дерипаски и единственного в России производителя алюминия «Русал», напомним, они были введены Вашингтоном в апреле. Как пишет «Коммерсантъ», пивоваренные компании поддержали идею Минпромторга. В то же время глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин сказал газете, что служба выступит против, полагая, что это ущемит интересы производителей других видов тары.
Тем временем глава Минздрава Вероника Скворцова назвала идею увеличить возраст при продаже алкоголя до 21 года «абсолютно правильной мерой», передает ТАСС.
Комментарии10
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alexey65 01 октября 2018 | 08:04
Какой неожиданный ход!
Открывается поле не паханное.
Можно разрешить продавать водку в алюминиевых баночках....
sergo_25_26 01 октября 2018 | 08:14
alexey65: я думаю все производители водки сегодня на планерке будут это обсуждать.
alexey65 01 октября 2018 | 08:06
Дарю еще одну идею.
Поднимаем возраст покупки спиртного до 25 лет, а для спиртного в алюминиевых банках снижаем до 14!
stopkran1969 01 октября 2018 | 08:11
Делайте сразу гробы из люминия - на ура пойдут, если за бюджетное бабло раздавать
ramus 01 октября 2018 | 08:12
Скрепы пододвинутся.
huyt 01 октября 2018 | 08:14
Поддержать бизнес олигарха ради спаивания населения.
nordman_berlin 01 октября 2018 | 08:14
предлагаю разрешить им торговать наркотой, при условии что они ее будут выдавать в аллюминиевой упаковке. Алююминиевые будки-пункты раздачи шлака возле школ и детских садов нужно тоже разрешить
sergo_25_26 01 октября 2018 | 08:18
Ради хорошего человека можно запретить и стеклянные и пластиковые бутылки в принципе. А для пенсионеров сделать алюминиевые авоськи.
a_111111 01 октября 2018 | 08:22
Хорошая идея, я надеюсь импортного пива она коснётся!
vilingrad 01 октября 2018 | 08:28
Все для фронта,
все для победы!