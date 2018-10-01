Минпромторг может поддержать бизнес Олега Дерипаски отменой запрета на ночную продажу пива в алюминиевых банках

Для этого в ведомстве уже разработали соответствующий законопроект.

Изменения могут коснуться пива, пивных напитков, сидра и медовухи в алюминиевых банках, произведенных в Евразийском экономическом союзе. Об этом пишет «КоммерсантЪ», в распоряжении которого оказался проект Минпромторга. Разрешение продавать слабый алкоголь в банках ночью, по данным газеты, ведомство решило ввести из-за того, что российские производители алюминия столкнулись с серьезным сокращением спроса. Он же, в свою очередь, вызван экономическими санкциями, говорится в пояснительной записке. Против бизнесмена Олег Дерипаски и единственного в России производителя алюминия «Русал», напомним, они были введены Вашингтоном в апреле. Как пишет «Коммерсантъ», пивоваренные компании поддержали идею Минпромторга. В то же время глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин сказал газете, что служба выступит против, полагая, что это ущемит интересы производителей других видов тары.

Тем временем глава Минздрава Вероника Скворцова назвала идею увеличить возраст при продаже алкоголя до 21 года «абсолютно правильной мерой», передает ТАСС.