США, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре

Он придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли. В совместном заявлении МИДа Канады и торгового представителя США говорится, что с новым договором появятся более свободные рынки, будет более справедливая торговля и будет обеспечен устойчивый экономический рост в регионе. Кроме того, договор укрепит позиции среднего класса, создаст новые и хорошо оплачиваемые рабочие места, а также даст новые возможности почти одному миллиарду человек. Президент США ранее потребовал перезаключить соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой на новых условиях.