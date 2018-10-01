США, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре
Он придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли. В совместном заявлении МИДа Канады и торгового представителя США говорится, что с новым договором появятся более свободные рынки, будет более справедливая торговля и будет обеспечен устойчивый экономический рост в регионе. Кроме того, договор укрепит позиции среднего класса, создаст новые и хорошо оплачиваемые рабочие места, а также даст новые возможности почти одному миллиарду человек. Президент США ранее потребовал перезаключить соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой на новых условиях.
Комментарии3
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sergo_25_26 01 октября 2018 | 08:12
Люди думают о экономике, а пыня про снаряды и бомбы. Зато молится полтора часа каждый день.
serj14 01 октября 2018 | 08:15
В Канаде все радостно выдохнули.
Новый договор заключили за один час до наступления deadline.
andre_klimov 01 октября 2018 | 08:24
serj14:
Еще бы! Ведь позерство Трюдо едва не привело к потере APTA - и последтвия для экономики Канады были бы катастрофическими.