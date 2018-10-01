Военные на юге России и на базе в Южной Осетии подняты по тревоге в рамках учений

Всего в них примут участие до 7 тысяч военнослужащих, более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов, передает РИА. Как сообщили в командовании Южного военного округа, в рамках учений 58-я и 8-я армии и Каспийская флотилия с одной стороны столкнутся с 49-й армией и Черноморским флотом с другой. Эти армии дислоцированы в Ставропольском и Краснодарском краях, в Дагестане и Северной Осетии.