Военные на юге России и на базе в Южной Осетии подняты по тревоге в рамках учений
Всего в них примут участие до 7 тысяч военнослужащих, более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов, передает РИА. Как сообщили в командовании Южного военного округа, в рамках учений 58-я и 8-я армии и Каспийская флотилия с одной стороны столкнутся с 49-й армией и Черноморским флотом с другой. Эти армии дислоцированы в Ставропольском и Краснодарском краях, в Дагестане и Северной Осетии.
Комментарии3
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yulya_tsikina07 01 октября 2018 | 07:52
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huyt 01 октября 2018 | 07:57
yulya_tsikina07: Наверно с кем-то воевать собрались.Похоже, снова с Грузией как 10 лет назад.
midnightblues 01 октября 2018 | 07:55
А то грузины придут с вениками и выпорють