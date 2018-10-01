Россия начала испытания электромагнитного оружия на полигонах
Это сообщает ТАСС со ссылкой на концерн «Радиоэлектронные технологии». Советник первого заместителя гендиректора компании Владимир Михеев заявил, что так называемые СВЧ-пушки существуют и эффективно развиваются. Как сообщали ранее в концерне, ожидается, что такое оружие в перспективе будет способно полностью сжигать электронику, например, головки самонаведения ракет. Электромагнитными пушками, в частности, планируется вооружать российские беспилотные самолеты 6-го поколения.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina07 01 октября 2018 | 07:52
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
huyt 01 октября 2018 | 07:55
yulya_tsikina07: По голубям что-ль стреляют-то вояки маршала Шойгу, который до министра обороны никогда и ни дня и в армии-то не служил.
mikescholar 01 октября 2018 | 07:53
А не в перспективе? Оборудовали светодиодной фарой?
arye_11 01 октября 2018 | 07:53
Ахринеть...!!!
Самолет 5-го поколения оказался полной фикцией, но ретивые российские разработчики уже грозно стращают 6-м поколением ЛА.
Мульты давай!!!
Раисся вперде!!!
mitja_76 01 октября 2018 | 07:57
Как??? Только "начала испытания"?
А как же Су-24 с системой РЭБ "Хибины" на борту, который еще в 14-м году вырубил всю электронику на эсминце "Дональд Кук"???
stopkran1969 01 октября 2018 | 07:58
Запечь бутербродик из заменителей масла-сыра-ветчины в китайской СВЧ до детонации? Мощное оружие! Тока у многих потребителей этих же продуктов подобный процесс происходит сразу в желудке - взрыв не взрыв, а вонь на 2км стоит - русский дух называется